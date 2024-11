Christian, el hijo de Federico X de Dinamarca y Mary Donaldson, vive un infierno en su viaje por África

Si recientemente os contamos que Christian de Dinamarca había obligado a su padre Federico X a viajar urgentemente las Islas Seychelles para mediar por él, tras una fiesta en la que se volvió a pasar con el alcohol, la vida del joven Príncipe no está mejorando mucho. Pues, después que su padre bloqueara cualquier otro viaje a un destino lujoso, la vida del heredero al trono está comenzando a ser un pequeño infierno.

Y es que, según han podido desvelar desde medios de Dinamarca, Christian estaría pasando la peor época de su vida mientras ejerce de gerente en una granja de un país todavía desconocido del África Oriental, donde se estaría aburriendo en la soledad y sin tener ni un solo amigo ni familiar cerca. Una situación que ha hecho que el Príncipe haya pedido adelantar unas semanas su regreso.

Christian quiere llegar antes de Navidad

El plan inicial que habían trazado Federico X y Mary Donaldson era el de enviar durante unos meses a su hijo a África Oriental. Un viaje para que se alejara de sus malas costumbres y compañías y para que comenzara a valerse de sí mismo, siempre con la ayuda de sus escoltas. En ese sentido, se esperaba que regresara a Dinamarca en Navidad, para que pudiera reunirse con la familia. Sin embargo, el propio Christian habría pedido adelantar su regreso, ya que no aguanta seguir viviendo lejos de los suyos y en un lugar tan radicalmente diferente de su Dinamarca natal.

Por su parte, según han confirmado fuentes cercanas, Federico de Dinamarca no quiere facilitar el regreso de su hijo. Pues, su padre quiere que se curta y cambie de una vez unos hábitos que demostró seguir teniendo en su escapada a las Seychelles. Una visión que no comparte su madre, una Mary Donaldson que ya quiere volver a tener cerca a su hijo, a pesar de que no esté completamente recuperado de sus malas costumbres.

Federico está harto de Christian

La realidad es que con los constantes desastres en la vida de Christian, la imagen de la corona de Dinamarca pierde valor a pasos agigantados. Algo que no gusta nada a un Federico X que no quiere que su hijo vuelva a hacer de las suyas por Copenhague.

Así pues, en la Casa Real de Dinamarca ya se están replanteando si es conveniente apoyar a Christian con un vuelo de regreso anticipado, ya que según aseguran, está viviendo un auténtico infierno en África Oriental.