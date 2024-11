Federico X vive solo, abandonado por Mary Donaldson y se bebe cajas enteras de cerveza

No es ningún secreto que la Casa Real de Dinamarca no está pasando su momento de mayor popularidad. Pues, un año después de conocer la infidelidad de Federico X con Genoveva Casanova, la popularidad de la Corona se encuentra en mínimos históricos. Una situación que, lejos de mejorar parece que va cuesta abajo y sin frenos, por culpa de la desordenada vida de un Federico X que no remonta el vuelo.

En este sentido, si unos días atrás os contamos que Federico X y Mary Donaldson hace un año que no comparten cama, ahora ya se sabe que, la crisis está llegando mucho más lejos y que no solo duermen separados, sino que llevan vidas completamente separadas, donde el matrimonio es una mera cortina de humo para evitar perder el favor de la población danesa.

Federico X cada vez preocupa más

La situación actual con el Rey danés es ciertamente preocupante. Y es que, como han desvelado desde Dinamarca, además de estar viviendo solo, la vida que lleva Federico es de todo menos ordenada. Pues, lejos de mantener un estilo de vida ejemplar, los medios daneses han desvelado que ha vuelto a caer en el consumo excesivo del alcohol y que estaría consumiendo cajas enteras de cerveza de forma habitual. Algo que ha hecho saltar la alarmas.

En este sentido, todo apuntaría a que ha caído muy abajo después de que Mary Donaldson decidiera romper su vida con él, para comenzar de cero, cuanto más lejos mejor de su marido, al que considera una persona nociva, tanto para ella como para sus seres allegados. Hecho que con lo contado recientemente sobre su estado, se ha confirmado.

En Dinamarca trabajan para limpiar su imagen

Pese a que está cada vez en peor estado, desde los altos estamentos de Dinamarca, están tratando de preservar, tanto como puedan, la poca imagen que le quede a Federico. En este sentido, están tratando, no solo de evitar que siga con su peligroso estilo de vida, que roza el alcoholismo, sino que también tratan de transmitir los mejores mensajes posibles a la población. Eso sí, ocultando todos los problemas y escándalos en los que Federico X se pueda meter.

Así pues, no parece que esté siendo una época sencilla para Federico X de Dinamarca, un rey cada día más discutido en su país y que poco a poco lo está perdiendo todo. Desde su mujer hasta su salud.