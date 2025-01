Con 11 años, George, el hijo de Kate Middleton tiene un sueldo de 15.000 libras pagado por Carlos III

Nacer en el seno de una familia real siempre es sinónimo de riqueza. Algo que no ha sido diferente para el hijo de Kate Middleton y futuro heredero al trono de Inglaterra, George de Gales. El primogénito del matrimonio formado por los Príncipes de Gales tiene ya 11 años y está recibiendo las primeras lecciones de cara a que, en un futuro, por ahora lejano, se acabe convirtiendo en Rey de Inglaterra. Un cargo que ahora ostenta su abuelo, un Carlos III que desde su posición de poder ya se ha encargado de asegurarse de que a su nieto nunca le falte de nada.

En este sentido, es tal la fortuna que ostenta el Rey de Gran Bretaña, que se puede permitir tener a sueldo a toda su familia. Algo que no ha sido diferente con George de Gales, el nieto favorito de Carlos III y el que, de aquí a varias décadas acabará ocupando su trono. Es por este motivo que, con apenas 11 años, el hijo de los Príncipes de Gales ya está ingresando un sueldo digno de un grandísimo empresario. Estamos hablando de unos ingresos que rondarían las 15.000 libras mensuales, lo que al cambio se traduce en 17.800 euros al mes.

George todavía no tiene acceso a su dinero

Sin embargo, a pesar de lo mucho que llega a ingresar cada mes, sus padres, en especial, Kate Middleton, se han encargado de que George no vea ni use nada de ese dinero hasta que llegue a una edad prudencial. Y es que, lo último que quiere Kate Middleton es que su hijo mayor se acostumbre a tenerlo todo a su alcance sin tener que trabajar por ello. De modo que, para evitar malcriar a su hijo, los Príncipes de Gales han tomado la decisión de no permitir que use ni una libra de lo que ingresa,

Con todo lo que va recibiendo por parte de su abuelo, el plan principal que tienen en Buckingham es que George acabe usando todo ese dinero para pagarse una buena carrera universitaria en una universidad puntera en el mundo. Un plan de estudios que, en este caso, estará financiado por su abuelo. Un Carlos III que ya se ha asegurado que a su nieto mayor nunca le va a faltar el dinero, ni para estudiar ni para vivir a cuerpo de rey.

Así pues, lejos de dejar desamparados económicamente a los suyos, Carlos III está decidido a mantener económicamente a sus nietos. Pues, con un sueldo de unas 15.000 libras al mes, George de Gales no tendrá que preocuparse por nada, en el aspecto financiero.