El entorno del Príncipe Harry le ha recomendado que se divorcie de Meghan Markle

Desde que llegó a la vida del Príncipe Harry, Meghan Markle fue considerada un elemento externo y poco convincente para todos. En Buckingham siempre consideraron que la pareja del Duque de Sussex era una pésima influencia para un Harry al que todos advirtieron de qué tipo de mujer era con la que estaba saliendo. Una situación que se acabó agravando a raíz de las malas formas que siempre tuvo la actriz norteamericana, a la que nadie del entorno del Príncipe Harry ha aguantado nunca por culpa de un carácter especialmente agrio y, en ocasiones prepotente y complicado de tolerar.

En este sentido, tal y como han afirmado medios cercanos a los Duques de Sussex, desde el entorno de Harry le han recomendado que no siga con su relación con Meghan Markle. Pues ni los amigos ni los familiares directos del hijo de Carlos III están nada satisfechos con las actitudes que va arrastrando la Duquesa de Sussex, a la que consideran que no es una buena persona.

Tanto es así que no hay nadie dentro del círculo cercano de Harry de Sussex que le haya recomendado seguir casado con Meghan Markle. Pues, mientras que desde la familia Windsor la consideran la gran culpable de que Harry abandonara su hogar en 2020, los amigos del hijo menor de Carlos III consideran que lo ha alejado de ellos y lo ha convertido en un hombre infeliz.

Meghan bloquea el regreso de Harry a Buckingham

De hecho, no son pocos los que consideran que la gran responsable de que el Príncipe Harry no haya vuelto a Buckingham no es otra que Meghan Markle. La actriz norteamericana está forzando a su marido para no tener que volver a soportar a la familia Windsor. Una situación que no gusta a nadie dentro del círculo cercano de Harry, que siempre le han recomendado que priorice su familia a su relación con una Meghan a la que siempre han considerado una mala persona y una pésima influencia.

Así pues, dentro del entorno de Harry no están nada satisfechos con su relación matrimonial. De hecho, los amigos y los familiares del Duque de Sussex están tan hartos de Meghan Markle, que ya le han llegado a recomendar que se plantee la posibilidad de pedirle el divorcio y que se aleje de una mujer a la que no ven un buen fondo.