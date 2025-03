El equipo médico de Elcano trata a Leonor por un accidente grave

La aventura a bordo de Elcano se ha convertido en una de las vivencias más duras de la vida para la Princesa Leonor. La hija de los Reyes de España no está disfrutando de una experiencia especialmente satisfactoria. Más bien todo lo contrario. Y es que Leonor no gana para disgustos desde que Elcano salió del puerto de Cádiz. En este sentido, cuando no ha sido por los mareos provocados por la cinetosis o por los vómitos ocasionados por un virus intestinal, Leonor ha sufrido por las inclemencias del clima y la dureza extrema que implica la vida en alta mar, algo que ya le ha pasado factura.

Tanto es así que, en la pasada madrugada, mientras Leonor estaba realizando una de las guardias nocturnas que le toca de vez en cuando, sufrió un imprevisto accidente que la dejó, de nuevo, fuera de combate. Según han revelado fuentes cercanas a la Casa Real, un resbalón provocado por el suelo húmedo provocó que Leonor cayera escaleras abajo y sufriera alguna que otra lesión en su espalda.

Esta noticia no ha caído nada bien en Zarzuela, donde habrían dado la orden de no volver a mandar a Leonor a realizar ninguna otra guardia nocturna. En la Casa Real consideran que no es un entorno seguro para la Princesa de Asturias y ya han hecho saber a los oficiales a bordo que la hija de Felipe VI no volverá a trabajar durante las frías y húmedas noches del Atlántico por el riesgo que atañe. Algo que quedó demostrado tras el accidente de la pasada madrugada.

Leonor no sufre lesiones graves

A pesar de que cuentan que la caída de Leonor fue especialmente aparatosa, afortunadamente la Princesa de Asturias no acabó sufriendo ninguna lesión de importancia. Los servicios médicos a bordo de Elcano trataron rápidamente a la hija de Felipe VI, que no mostró ningún tipo de daño físico a raíz de una caída que aparentó ser mucho más de lo que realmente fue. Pues, como ya le pasaba a su abuelo, Leonor dio varias vueltas de campana al caer y se levantó como si nada.

Así pues, tras el accidente sucedido en la pasada madrugada, Zarzuela dio la orden de poner fin a las guardias nocturnas de la Princesa Leonor, ya que no consideran que sea un entorno seguro para el bienestar de la futura Reina de España.