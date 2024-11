El matrimonio de Mary Donaldson y Federico X es una farsa, viajan separados y hace un año que no se hablan

Hace más de un año, la relación que mantenían Mary Donaldson y Federico X de Dinamarca quedó manchada para siempre por culpa de unas comprometedoras imágenes en las que el monarca danés aparecía paseando por Madrid junto a su amante, Genoveva Casanova, unas fotografías que acabaron marcando un desenlace fatal para un matrimonio que pasó de estar viviendo una vida tranquila a cambiar para siempre y dejar su buen ambiente.

Tan es así, que, según han confirmado desde Dinamarca, el matrimonio está absolutamente roto. Y lo está hasta el punto que Mary Donaldson y Federico X no comparten nada. Ni casa, ni vida y el contacto entre ellas es prácticamente nulo, pues según hemos podido saber, su comunicación se basa en lo meramente institucional e ineludible, por todo lo demás Mary dejó claro que no tiene nada de lo que hablar con el que todavía es su esposo.

Un matrimonio ficticio y por interés

Ante esta situación totalmente crítica, lo normal fuera que Mary y Federico optaran por divorciarse y acabar de una vez con ese infierno de relación. Sin embargo, la crisis de imagen de la Casa Real de Dinamarca complica que tomen una decisión que, si bien no afectaría especialmente a una Mary que podría volver tranquilamente a Australia, sí que dejaría tocado y casi hundido a un Federico X que no se puede permitir un escándalo de esta magnitud. Por este motivo no cede a acordar ningún tipo de divorcio.

A partir de ahí, la australiana tiene decidido que, lejos de seguir presionando para divorciarse, aprovechará su posición de poder y riqueza para vivir una vida llena de lujos y comodidades. En este sentido, medios cercanos han confirmado que Mary se toma por su cuenta las vacaciones que quiere y en el destino que quiera. Viajando sin preocuparse de nada que tenga que ver con Federico, con el que hace un año que casi ni se dirige la palabra.

Una unión falsa que satisface a todos

Pese a que como ya os contamos, ni Federico ni Mary son especialmente felices en sus nuevas vidas, la realidad es que seguir con su matrimonio falso es lo más conveniente para ambos. Ya que, mientras que Federico X se ahorra un nuevo escándalo, Mary puede seguir aprovechando su incontable riqueza y su poder incontestable allá donde vaya.

Así pues, pese a estar casados, Mary Donaldson y Federico X de Dinamarca llevan vidas totalmente separadas y llevan casi un año sin hablarse, pues ella detesta a su marido.