El novio de Juan Urdangarin no gusta en Zarzuela

Juan Urdangarin siempre ha destacado por ser el nieto de Juan Carlos I menos mediático y que en menos líos se ha metido. En este sentido, al contrario de su hermana Irene o de sus primos Froilán y Victoria Federica, a los que nunca les han molestado los flashes de las cámaras. Sin embargo, Juan es diferente a todos, se ha acostumbrado a mantener un perfil bajo y a evitar ser noticia por cualquier motivo. Y es que, el hijo de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina es más feliz cuando puede estar tranquilo y sin sentirse perseguido por la prensa.

Sin embargo, en los últimos meses, Juan Urdangarin se ha convertido en una de las personalidades más seguidas de Zarzuela por culpa de su vida privada. Y es que, tal y como reveló Informalia, el hijo mayor de la infanta Cristina ha comenzado una relación con un joven economista al que conoció mientras cursaba su carrera universitaria en Inglaterra y con el que ha comenzado una relación que, a pesar de no ser para nada problemático, no ha caído tan bien en Zarzuela.

En este sentido, si hay algo que forma parte de la Casa Real, de forma prácticamente inevitable, es el conservadurismo a la hora de entender la vida. Y es que, la fuerte tradición religiosa de la Reina Sofía ha provocado que Juan no pueda llevar a su pareja a Zarzuela con la tranquilidad que esperaba, pues su abuela se ha convertido en su principal obstáculo.

Sofía acepta, pero con dudas

La realidad es que, después de discutirlo en múltiples ocasiones con la infanta Cristina, la emérita ha acabado aceptando, aunque a regañadientes, la relación de Juan Urdangarin con ese amigo especial del que tanto se ha hablado. Y es que no han sido pocas las ocasiones en las que la Reina Sofía ha llegado a cuestionar la validez de la relación homosexual de su nieto Juan, al que no le gusta ver acompañado de otro hombre. Aunque, al fin y al cabo, sabe que no pude hacer nada para evitar que su nieto sea feliz.

Así pues, a pesar de que nunca gustó, la Reina Sofía ha tenido que acabar aceptando la relación que su nieto, Juan Urdangarin, mantiene con otro chico. Algo que no gusta nada a la emérita, pero que, por la presión del resto de miembros de Zarzuela, se ha visto obligada a aceptar.