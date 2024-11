El Príncipe Guillermo aprovechó las visitas de Kate Middleton al médico para recibir a sus amantes

La fama de que a Guillermo le gustan las mujeres no es algo que venga por mera casualidad. El Príncipe de Gales ha pasado muchos años de su vida siendo considerado una persona que, como mínimo, no destaca por su lealtad en sus relaciones de pareja. En especial en la que mantiene con una Kate Middleton a la que sabemos que ha engañado en varias ocasiones.

En este sentido, como han podido confirmar varios medios cercanos a la familia Windsor, cuando Kate Middleton tenía que pasar largas jornadas en la clínica para controlar la evolución de su cáncer, Guillermo, lejos de acompañar a su mujer, aprovechaba esas horas para satisfacer sus deseos carnales fuera del matrimonio, algo que estaba haciendo a espaldas de su mujer, la cual no tenía idea de nada de lo que hacía Guillermo esos días.

Guillermo no desaprovechaba las ausencias de Kate

Y es que, pese a la gravedad de la situación que atravesaba Kate por culpa de su cáncer, el cual la obligaba a acudir asiduamente a consulta médica, fuentes cercanas aseguran que Guillermo, lejos de estar preocupada esperando a su mujer, habría aprovechado sus prolongadas ausencias para invitar a varias de sus amantes, las cuales pasaban breves momentos de pasión en junto a Guillermo, el cual, a espaldas de su esposa pasaba varias mañanas con sus relaciones extramatrimoniales.

Una situación que se ha acabado filtrando y que nunca pasó por la mente de Kate Middleton, que, probablemente, lo último que se esperaría era que, mientras ella luchaba por vencer a un duro y complicado cáncer, su marido, Guillermo de Gales se dedicaba a pasar rato junto a sus amantes secretas. Algo que seguro hubiera provocado una crisis todavía más profunda en el matrimonio.

Un cáncer duro de vencer

Además, la realidad es que no está siendo una lucha nada sencilla para Kate, que, lejos de estar venciendo con solvencia el cáncer que sufre, no está logrando que acabe de remitir como hubiera deseado, de modo que no han sido pocas las ocasiones que ha tenido Guillermo para invitar a su mansión a sus amantes, las cuales ya comienzan a ser unas asiduas visitantes del hogar del Príncipe de Gales.

Así pues, se ha desvelado una nueva y grave infidelidad por parte de un Guillermo de Gales que ni por pudor ni respeto a la grave enfermedad de Kate Middleton, decidió dejar de serle infiel.