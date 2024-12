El Príncipe Guillermo sospecha que su padre Carlos III tiene hijos ilegítimos de sus relaciones secretas

Es más que evidente que, como en cualquier Casa Real, los Windsor guardan importantes secretos entre bambalinas. Pues, a pesar de que Carlos es un Rey que no aparenta montar grandes escándalos a raíz de sus aficiones, de puertas hacia adentro saben que no es trigo limpio, pues, el Rey fue, años atrás, una persona que no se reprimía de nada y que lejos de ser fiel sus esposas, le gustaba ir de flor en flor.

Ante esta situación, fuentes cercanas al Príncipe Guillermo aseguran que, desde hace ya bastantes años, el Príncipe de Gales tiene una importante sospecha sobre su padre, que está convencido que guarda más de un secreto. Siendo uno de ellos la existencia de uno o varios hijos ilegítimos que ha tenido fuera de su vida matrimonial y que hasta ahora, o bien no ha reconocido o que trata de mantener en secreto

Desde Australia a Gran Bretaña

De hecho, no han sido pocos los rumores que siempre han circulado alrededor de la posibilidad de que Carlos III tenga varios hijos alrededor del mundo. En este sentido, en Australia hace años que un hombre llamado Simon Dorante-Ray reclama una prueba de paternidad, mientras que, fuentes británicas aseguran que Guillermo cree que hay uno o más hijos escondidos en Gran Bretaña, donde Carlos III ha mantenido la gran mayoría de sus relaciones extramatrimoniales secretas.

Ante esta situación, poco tiene para hacer Guillermo y el resto de familia real, pues, a pesar de querer saber la verdad, no es para nada conveniente que, a estas alturas, salgan a la luz escándalos de este tipo, pues, si se llega a descubrir que Carlos mantiene en secreto a uno o más hijos ilegítimos, la crisis de imagen de los Windsor puede ser devastadora. Algo que, dada la situación actual, no se pueden permitir.

Solo Camilla podría dar pistas

Por su parte, mientras que Carlos III ha logrado mantener este tema muy bien guardado a lo largo de su vida, quien podría saber datos secretos, es Camilla Parker Bowles, que durante años fue una de las amantes de Carlos y sí que podría tener pistas sobre hijos ilegítimos del monarca inglés. Sin embargo, la Reina tampoco está dispuesta a poner en jaque la estabilidad de la Casa Real.

Así pues, Guillermo hace ya muchos años que cree que él y Harry no han sido los únicos hijos que ha engendrado su padre Carlos III, del cual sospecha de estar escondiendo hijos ilegítimos de sus relaciones extramatrimoniales secretas.