Meghan Markle rechazó una pensión millonaria para divorciarse del Príncipe Harry

Ya van cinco años desde que Meghan Markle y el Príncipe Harry tomaron la decisión de abandonar Buckingham para comenzar una nueva vida alejados de la Casa Real británica, en Estados Unidos. Una nueva vida, la de los Duques de Sussex que, a pesar del paso del tiempo, sigue dando mucho de qué hablar. Y es que, en Reino Unido, lejos de olvidar todo lo sucedido, siguen esforzándose para convencer al hijo menor del Rey Carlos III de abandonar ese sueño americano, para que vuelva a su hogar y recupere sus funciones como Duque de Sussex. Algo que no pasará mientras esté casado con Meghan Markle.

Ante esta situación, en Inglaterra son muy conscientes de que si quieren volver a tener cerca a Harry, la única solución posible es convencerlo, tanto a él, como a Meghan de firmar el divorcio y que cada uno vaya por su lado. Pues, según han revelado fuentes cercanas a los Duques de Sussex, a Harry siempre le ha seducido la idea de acercar posturas con su familia. Sin embargo, es Meghan Markle, la que no está, bajo ningún concepto, dispuesta a perdonar nada de lo que, según ella, le hicieron los Windsor, a los que siempre ha culpado de todos sus males.

Carlos III hizo una oferta millonaria a Meghan

Sabiendo que mientras Harry esté casado con Meghan será prácticamente imposible su regreso, el Rey Carlos III ya habría hecho llegar varias ofertas a la actriz para que accediera a divorciarse del Duque de Sussex. Unas ofertas que otorgaban pensiones realmente cuantiosas, que llegaron a ser de varias decenas de millones de libras. Unas cantidades que, según fuentes cercanas a Meghan y Harry, aseguraban una vida llena de lujos sin que la actriz se tuviera que preocupar por volver a trabajar. Sin embargo, todas esas ofertas, por ahora, han sido rechazadas por parte de la actriz, que no piensa ceder ante las presiones de los Windsor.

Carlos III quiere tener cerca a su hijo, al morir

La realidad es que Carlos III es muy consciente de que su vida podría estar llegando a su final. Un final en el que teme que no vaya a estar su hijo menor, un Harry que, si no vuelve relativamente pronto, podría no acompañar a su padre en sus últimos días. Algo que llenaría de tristeza a Carlos III que siempre había soñado con tener una Casa Real unida durante su mandato.