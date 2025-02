El Príncipe Harry quedó muy tocado tras recibir las últimas noticias desde Buckingham

En los últimos meses, se ha hablado mucho de un posible regreso por parte de Harry de Sussex a Gran Bretaña. El menor de los hijos de Carlos III abandonó Buckingham, junto a Meghan Markle, en 2020, una decisión que los Duques de Sussex tomaron después de llegar a la conclusión de que su estilo de vida más libre y moderno no encajaba con la idiosincrasia de la Casa Real de Gran Bretaña, donde nunca acabaron de ver bien que Harry se casara con una estrella de Hollywood, ya que consideraban que sus valores no eran aceptables para los estándares reales.

En este sentido, a pesar de todo lo sucedido y que la comunicación se haya convertido en algo prácticamente inexistente, al Príncipe Harry se le comienza a hacer complicado vivir tan alejado de su tierra y de su familia. Y es que, por mucho que ahora parezca que todo está roto, la realidad es que el hijo menor de Carlos III siempre ha sido una persona muy familiar y cercana a los suyos. Lo que contrasta drásticamente con su realidad actual, donde ni se habla con los Windsor.

Meghan nunca será bienvenida en Buckingham

Ante esta situación, desde Buckingham ya habrían comunicado al Príncipe Harry que tiene plena libertad para volver a su hogar. La salud de Carlos III es grave y al Rey de Inglaterra le haría mucha ilusión volver a estar cerca de su hijo. Sin embargo, tanto Carlos como el resto de miembros de la Realeza tienen muy claro que quien nunca va a ser bienvenida es Meghan Markle. La actriz tiene las puertas de la Casa Real de Gran Bretaña absolutamente cerradas. Al menos por ahora.

De este modo, a Harry se le presenta una decisión realmente complicada. Pues, mientras que en el fondo está loco por abandonar Estados Unidos y volver a Reino Unido, también sabe que, en estos momentos solo puede regresar si abandona a su esposa, una Meghan Markle que tiene vetado el acceso a Buckingham salvo que pida perdón de forma explícita. Algo que no está entre los planes de la actriz.

Así pues, lejos de poder volver libremente, el Príncipe Harry de Sussex ya sabe que no tendrá tantas facilidades como podría llegar a esperar si quiere estar de nuevo en su tierra. Y es que en Buckingham ya han tomado la decisión de que si no sale públicamente a pedir perdón, Meghan Markle no tendrá permiso para volver a ejercer de Duquesa de Sussex.