El Príncipe Harry y Guillermo de Gales han pactado reunirse después de la muerte de Carlos III

La salud de Carlos III no está dando alegrías en Buckingham. El cáncer del Rey de Inglaterra no está remitiendo y en la Casa Real ya se comienzan a temer lo peor respecto al futuro del monarca. Una situación que ya ha provocado que Guillermo de Gales se comience a plantear las bases de su reinado, pues, si Carlos III no comienza a mejorar, los hechos se podrían acabar sucediendo, de una forma más rápida de lo deseado. Llevando así al Príncipe de Gales al trono de Inglaterra.

Ante esta situación, si hay algo que Guillermo no quiere que suceda es el hecho de llegar a la posición de Rey de Inglaterra, con la relación con su hermano Harry completamente rota. Hecho que ya ha llevado al Príncipe de Gales a hacer los primeros acercamientos con su hermano, de cara a poder reconciliarse y así permitir que el Duque de Sussex pueda volver a su país sin que haya ningún enfrentamiento entre ambos, permitiendo así, una buena convivencia y se respira paz y armonía en la llegada de Guillermo de Gales al trono de Gran Bretaña.

Harry y Guillermo ya tienen un pacto

La realidad es que la delicada salud de Carlos III ha llevado a Guillermo a planificar todo de forma precipitada, de este modo, el Príncipe de Gales ha comenzado a trabajar en su mayor preocupación, su relación con Harry de Sussex, al que nunca quiso tener en su contra. De este modo, los contactos entre ambos hermanos habrían propiciado una especie de pacto entre ambos, para que, una vez haya fallecido su padre, Carlos III, se reúnan para firmar, de alguna forma, la paz entre ambos y definir una estrategia que permita a Harry, regresar a Inglaterra y retomar sus funciones como Duque de Sussex, junto a su esposa, Meghan Markle.

Carlos III verá cumplido su último deseo

En este sentido, si Harry y Guillermo son capaces de guardar las armas y convivir en paz, habrían cumplido el gran deseo de su padre, Carlos III y de su abuela, la fallecida Isabel II, que también soñaba con que sus nietos pudieran volver a convivir en Buckingham, algo que, hasta ahora no ha sucedido.

Así pues, los Príncipes Harry y Guillermo ha sido capaces de llegar a una entente para firmar la paz y, tras años sin hablarse, están de acuerdo en reunirse una vez su padre haya fallecido, para garantizar un buen reinado a Guillermo de Gales.