El Príncipe Harry ya sabe que no podrá volver a ver a su padre Carlos III antes de su muerte

No corren tiempos fáciles para la Casa Real, desde que el Príncipe Harry abandonó la Realeza, Carlos III ha tenido que lidiar con importantes problemas de imagen pública. Unos contratiempos que han provocado que en Buckingham haya tenido que blanquear su imagen a costa de la del hijo menor del Rey Carlos III, algo que ha acabado provocando un importante distanciamiento entre Harry y el resto de su familia. Un hecho que a la postre ha comenzado a amenazar la posibilidad de que el Duque de Sussex pueda volver a ver a su padre en vida.

En este sentido, según han dado a conocer fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, hay serias dudas sobre la posibilidad de que Harry pudiera llegar a ver de nuevo a su padre. Y es que, con el delicadísimo estado de salud del monarca inglés, se teme que pueda fallecer más pronto de lo que se pudiera esperar. Un trágico final que sería mucho peor si no pudiera despedirse y dejar solucionada la larga disputa con su hijo Harry, quien, al menos por ahora, no parece que vaya a poder visitar a su padre en Reino Unido, por culpa de una disputa legal con el gobierno británico

.

Harry no tiene posibilidad de regresar con tranquilidad

Si no fuera poca la presión que tiene por parte de Meghan Markle, quien no quiere saber absolutamente nada de los Windsor, desde Inglaterra han asegurado que el gobierno no está por la labor de facilitar el regreso del Príncipe Harry. Y es que, hay una importante disputa a la hora de decidir si debería tener a su servicio, a los cuerpos de seguridad del estado, para ser escoltado. Algo que Harry exige, pero que desde el gobierno no le piensan facilitar.

Ante esta situación, salvo un cambio total en los acontecimientos, parece imposible que Harry pueda viajar en un tiempo prudencial a Gran Bretaña, para ver, como mínimo una vez más, a su padre, quien está cada vez más delicado de su salud.

Carlos III no se negará a ver a su hijo

Por su parte, Carlos III estaría más que encantado de pasar un tiempo con su hijo. La ruptura en la relación padre hijo es algo que lleva mucho tiempo atormentando al monarca, que según hemos podido saber, estaría más que encantado de reunirse con Harry.

Así pues, salvo un cambio de planes por parte del gobierno de Gran Bretaña, será muy complicado que el Príncipe Harry pueda volver a ver a su padre antes de su fallecimiento. Y es que su regreso a Reino Unido es cada vez más difícil.