Empleados de Casa Real alertan a la familia del bajón que ha pegado la reina Sofía

Irene de Grecia está pasando sus últimos momentos de vida, al lado de la Reina Sofía, quien se ha convertido en la encargada de velar por el bien de su hermana, la cual, ya ha recibido un diagnóstico fatal por parte de los servicios médicos de Zarzuela. Una situación que ha llevado a la Reina emérita a estar sumida en un proceso anímico realmente preocupante, pues, el hecho de estar viendo como su hermana, Irene de Grecia se va muriendo poco a poco, está mermando la salud mental de una Sofía que lo está pasando realmente mal.

En este sentido, en Zarzuela han comenzado a ver que la Reina Sofía no está bien, se la ve cada vez con menos ánimos y sin fuerzas. Pues, el hecho de haber tenido que cuidar sola, de la Tía Pecu se ha convertido en una carga demasiado grande para la emérita que no solo tiene que responder a todas las necesidades de su hermana, sino que también es la que debe ver, cada día, el constante deterioro de Irene de Grecia, la cual no ha hecho más que empeorar.

La soledad, el mayor enemigo de Sofía

Además, por si no fuera poco con toda la carga emocional de estar viendo diariamente como su hermana va perdiendo la luz de la vida, la Reina Sofía ha visto como se ha quedado absolutamente sola y abandonada en Zarzuela. Como ya os contamos, su hija mayor, la infanta Elena pasa más tiempo con su padre en Abu Dabi que en cualquier otro lado, mientras que la infanta Cristina está más tiempo en Barcelona y Ginebra que en Madrid, ciudad que casi ni pisa. Todo mientras que, por su parte, Felipe VI está muy ocupado con sus compromisos como Rey de España, los cuales no le permiten estar cerca de su madre, la cual se ha acostumbrado a la soledad absoluta.

Ante esta situación, los empleados de Casa Real ya han dado la voz de alarma respecto del estado anímico de la Reina Sofía, que entre la soledad que vive diariamente y el hecho de ver como su hermana se está muriendo, ha dado un importante bajón en su estado de ánimo, que invita a pensar en una posible depresión.

Así pues, lejos de contar con el apoyo de los suyos para superar el estado de Irene de Grecia, la Reina Sofía se ha quedado sola y sin nadie a su lado. Una complicada situación que ha mermado la salud mental de la emérita.