La reina Sofía se queda sola después de 2 años de vida en común

A sus 86 años, la Reina Sofía está más preocupada por la salud de su hermana, Irene de Grecia, que por ella misma. La emérita ha pasado los últimos meses dedicada exclusivamente a cuidar de su hermana, a la que en Zarzuela conocen como la tía Pecu. La cual estaría comenzando a entrar en la fase final de su Alzheimer. Una situación que hasta ahora había sido más llevadera para Sofía, gracias a que ha estado acompañada en su día a día por su nieta, Victoria Federica, la cual convivía con la Reina Sofía, suponiendo así, el mejor apoyo posible.

Sin embargo, después de dos años de una convivencia de lo más agradable entre nieta y abuela, Victoria Federica ha acabado tomando la que considera que será la mejor decisión para su futuro. Y es que, ahora ha comenzado una nueva vida por su cuenta, lejos de Zarzuela, donde sentía que le cortaban las alas de su carrera como influencer.

En este sentido, la salida de Victoria Federica no vendría provocada por problemas de convivencia con su abuela, sino que la causa no sería otra que la presencia de su madre, la infanta Elena, con la que no ha tenido pocos problemas por culpa de un estilo de vida, el de Victoria Federica, que no gusta nada a Elena, la cual considera que las fiestas y salidas nocturnas de su hija son algo que debería comenzar a controlar.

Victoria Federica, nueva vida lejos de Zarzuela

Ante esta situación, lejos de mantener su convivencia de dos años con su abuela Sofía, Victoria Federica ha tomado la decisión de comenzar una nueva vida lejos de Zarzuela, para comenzar a vivir a su aire y sin la presión de su madre, una infanta Elena que detesta el estilo de vida de una Victoria Federica, la cual está acostumbrada a tener una vida muy activa de noche, mientras que su madre quiere que se centre de una vez y cese en sus malas costumbres.

Así pues, después de vivir dos años acompañada de su nieta, la Reina Sofía ha visto como su nieta ha abandonado Zarzuela y la ha dejado sola. Una situación realmente complicada para la emérita, que ahora deberá enfrentar, por ella misma, la complicada situación de su hermana, Irene de Grecia.