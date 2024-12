En Hollywood nadie quiere contratar a Meghan Markle, por miedo a las represalias de los Windsor

El elevadísimo tren de vida que Meghan Markle lleva en su vida en Estados Unidos comienza a ser un problema. La actriz se ha acostumbrado a vivir rodeada de los lujos que le ha brindado el hecho de estar casada con un altísimo miembro de la Casa Real de Gran Bretaña como lo es el Príncipe Harry. Sin embargo, el hecho de haber abandonado su puesto como Duques de Sussex provocó que sus ingresos bajaran sustancialmente, provocando así que esa lujosa vida no fuera ya sostenible.

Ante esta situación, el plan de Meghan siempre ha sido el de volver a la gran pantalla. Sin embargo, la realidad es que el regreso de la Duquesa de Sussex, a los cines, se ha convertido en algo más que improbable, pues, en Hollywood saben que ahora, trabajar con Meghan Markle se ha convertido en profesión de riesgo, pues, entre su largo tiempo fuera de la actuación, su complicada personalidad, junto con su posición polémica respecto de la familia Windsor ha hecho que, según fuentes cercanas, tenga muy complicado el poder encontrar una película en la que actuar.

Las represalias de los Windsor, aterrorizan en Hollywood

Si bien es cierto que la influencia de la Casa Real no es tan grande en Estados Unidos, la realidad es que su buena relación con Donald Trump habría hecho que en Hollywood no las tengan todas a la hora de contar con Meghan entre el reparto de actores. Pues, según han revelado desde EE. UU., no hay ninguna garantía que, en caso de contratar a Meghan, no haya algún tipo de represalia por parte de la Realeza de Gran Bretaña.

Además, los constantes escándalos alrededor de la figura de la Duquesa de Sussex han hecho que las dudas sobre su idoneidad a la hora de aparecer en una gran película sea una apuesta de altísimo riesgo. Todo ello sin contar el elevadísimo caché de la actriz, cuyo precio nunca será bajo.

Meghan necesita desesperadamente volver

Sin embargo, la delicada situación financiera de Meghan Markle la obliga a buscar, ya de forma desesperada, un papel en Hollywood. La actriz necesita rehacer sus finanzas y todo pasa por ganarse la confianza de los directores, quienes ven a la Duquesa de Sussex como una complicada apuesta.

Así pues, por miedo a las represalias de los Windsor, en Hollywood no parecen estar por la labor de poner su confianza y dinero en Meghan Markle.