Meghan Markle ha prohibido a Harry, beber alcohol fuera de casa, porque ya le fue infiel estando ebrio

El matrimonio entre Meghan Markle y el Príncipe Harry no está atravesando un momento de especial tranquilidad. Y es que, a lo largo de los últimos meses, no han sido pocos los rumores que han circulado alrededor de una posible separación de los Duques de Sussex, los cuales, habrían comenzado a apostar por sus proyectos individuales, a costa de pasar mucho menos tiempo el uno con el otro, algo que ha provocado miles de teorías sobre una posible ruptura que Harry ha tratado de desmentir en no pocas ocasiones. Sin embargo, la realidad es que la confianza de Meghan Markle en su marido, es como mínimo, la justa.

En este sentido, según reveló la revista norteamericana, Heat, Meghan tiene motivos de sobra para estar muy encima de todo lo que haga el Príncipe Harry, cada vez que sale con sus amigos y círculos de relaciones. Pues, según habría confirmado el citado medio, Meghan Markle considera que su esposo no pude dormir nunca fuera de casa, ya que, es en ese ambiente, cuando tendría más opciones de serle infiel. Especialmente cuando comenzaron a circular las copas, momento en el que Harry comienza a bajar la guardia.

Meghan ya sabe de lo que Harry es capaz

A pesar de que no se le conoce ninguna infidelidad reciente, Harry ya ha engañado a Meghan, como mínimo, en una ocasión. Fue cuando, antes de casarse, tuvo un desliz con una conocida modelo británica, con la cual habría intimida mucho más de la cuenta, mientras estaba en estado de embriaguez, algo que dejó muy marcada a una Meghan Markle, que, desde ese momento, no se queda nada tranquila cuando su marido sale de copas con sus amigos.

Es por este motivo que, la Duquesa de Sussex ha prohibido de forma tajante, que Harry pase las noches fuera de su casa, ya que es ahí cuando corre el riesgo de perder el norte y cometer un error que pueda romper el matrimonio y, de paso, hacer mucho daño a sus hijos, Archie y Lilibet.

Meghan y Harry llevan vidas profesionales muy separadas

La realidad es que, con el tiempo, Meghan Markle y Harry de Sussex han comenzado a llevar caminos profesionales muy alejados. Pues, mientras Meghan está tratando de volver a Hollywood, Harry está dedicado a sus negocios, algo que los ha distanciado y ha llevado a Meghan a sospechar, cada vez más, de su marido.

Así pues, ante la falta de confianza de Meghan Markle, Harry ya sabe que tiene unos límites muy claros, para cuando salga de casa con sus amigos, pues, debe llegar a dormir hasta su hogar. Nada de copas y mujeres hasta tarde.