Felipe VI activa un nuevo destierro en la familia

Desde que llegó al trono de España en 2014, Felipe VI y la Reina Letizia pusieron el foco en depurar la imagen de la Casa Real y eliminar a cualquier figura que pudiera generar algún tipo de polémica innecesaria. En este sentido, primero fue Juan Carlos I y posteriormente Froilán, los que acabaron siendo expulsados de España para que dejaran de ser un problema para Zarzuela. Sin embargo, Felipe VI ha vuelto a encontrar una nueva nota disonante dentro de la Casa Real. Se trata de Victoria Federica, que tiene harto a Felipe VI.

La realidad es que la faceta de influencer y de estrella televisiva no gusta nada en Zarzuela. Los Reyes de España quieren que los miembros de la familia real mantengan un perfil bajo y se esfuercen para evitar ser noticia. Algo que no parece acabar de entender una Victoria Federica que disfruta como nadie de estar bajo el foco y ahora, tras aparecer en Antena 3, ha acabado con la paciencia de Felipe VI.

Ante esta complicada situación, el monarca español ya se ha puesto en contacto con la infanta Elena para tratar de acabar con las malas costumbres de su hija. Victoria Federica no se está adaptando a lo que le piden desde Zarzuela y eso trae consecuencias. El destierro parece que es la única solución que funciona con aquellos que no atienden a razones.

Felipe VI busca que Victoria Federica se marche de España

Según señalan fuentes cercanas a la Casa Real, Felipe VI sabe perfectamente que su sobrina nunca aceptaría mudarse a Abu Dabi, junto a Froilán y Juan Carlos I. Sin embargo, sí que le parece mucho más viable, la posibilidad de que Victoria Federica aterrice en Nueva York. La Gran Manzana es un ambiente ideal para el estilo de vida de la hija de la infanta Elena.

Por desgracia para Felipe VI, desterrar a Vic será una ardua tarea. La joven influencer no se considera un problema para Zarzuela y no está por la labor de facilitarle las cosas a su tío. No quiere dejar España y mucho menos ahora que se siente una estrella de la televisión y de las redes sociales.

Así pues, a pesar de los constantes toques de atención a la infanta Elena, Felipe VI no está acabando de ser capaz de forzar el adiós de Victoria Federica, que ha logrado colmar la paciencia del Rey de España.