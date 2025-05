Felipe VI pide a Letizia que deje de entrometerse en la vida de sus hijas porque las dos están hartas

Desde el día de su nacimiento, tanto Leonor como la infanta Sofía han estado en el ojo del huracán y en el centro de todos los focos por el simple hecho de ser hijas de los Reyes de España. Una situación que llevó a Letizia a ser una madre extremadamente presente en la vida de sus dos hijas, las cuales ni durante su infancia, ni en la adolescencia ni ahora en su juventud han podido vivir absolutamente libres y sin tener que dar explicaciones a Letizia sobre todo lo que hacen en su día a día.

La realidad es que tanto Leonor como la infanta Sofía ya son mayores de edad y sienten que les ha llegado el momento de volar del nido y de comenzar a tener mucha más libertad de la que les ha estado dando su madre. Es por este motivo que ambas han encontrado en sus estudios lejos de Zarzuela, la verdadera libertad y una felicidad que hasta ahora desconocían por completo.

Esta situación no habría gustado nada a Letizia, que lejos de quedar satisfecha con el hecho de que sus hijas no le den ninguna explicación sobre lo que hacen en su vida diaria, comenzó a entrometerse de forma excesiva en la vida de Leonor y Sofía, ha viajado de sorpresa a sus residencias de estudiante y se ha esforzado para no perder ni una gota del control que teína sobre ellas. Todo por miedo a que sufran por el hecho de ser quien son.

Felipe VI ha pedido sentido común a Letizia

Lo que Letizia no entiende es que esta actitud ha hartado a las dos niñas. Y es que ni Leonor ni Sofía tienen la más mínima intención de volver a vivir en Zarzuela, donde saben que van a perder toda la libertad que han encontrado en sus nuevas vidas. Una realidad que ha llevado a Felipe VI a pedirle a su esposa que deje de meterse en la vida de sus dos hijas, que necesitan volar libres.

Así pues, viendo que Letizia no deja en paz a Leonor y a la infanta Sofía, Felipe VI ha considerado oportuno el hecho de meterse en medio y pedir a su esposa que deje en paz a sus hijas y que las deje vivir libres.