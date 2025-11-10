Felipe VI se sometió a exámenes médicos completos cuando descubrió las infidelidades de Letizia

El entorno de la Casa Real española vuelve a estar en el ojo del huracán. Los rumores sobre las presuntas infidelidades de la reina Letizia han provocado un terremoto mediático y personal. Según diversas fuentes, entre ellas el periodista Jaime Peñafiel en su reciente libro “Los silencios de Letizia”, el rey Felipe VI habría atravesado momentos de profunda tensión emocional al descubrir las supuestas traiciones de su esposa.

La situación, según se comenta, llegó a tal punto que el monarca decidió someterse a un chequeo médico completo. La recomendación habría venido directamente de su madre, la reina emérita Sofía, quien se mostró especialmente preocupada por la salud de su hijo. Sofía, marcada por las infidelidades que vivió en su propio matrimonio con Juan Carlos I, habría insistido en que Felipe tomara precauciones y realizara análisis exhaustivos.

Diversas fuentes afirman que la emérita se mostró insistente. Su experiencia personal la ha hecho especialmente sensible ante cualquier señal de desequilibrio emocional o riesgo de salud dentro de la familia. En su caso, durante los años más difíciles junto a Juan Carlos, ella misma se sometía con frecuencia a revisiones médicas, temerosa de posibles consecuencias derivadas de las aventuras extramatrimoniales del entonces monarca.

Jaime Peñafiel destapa el escándalo

El veterano periodista Jaime Peñafiel ha sido el encargado de reavivar el fuego con nuevas revelaciones. En su libro, asegura que Jaime del Burgo, exmarido de una prima de Letizia, habría mantenido una relación sentimental con la actual reina incluso antes de que esta conociera al entonces príncipe Felipe. Según Peñafiel, del Burgo sostiene que Letizia y él continuaron viéndose durante años, incluso después de su boda real.

Estas afirmaciones han generado un intenso debate y, sobre todo, un clima de preocupación en torno a la estabilidad del matrimonio real. Mientras la Casa del Rey guarda silencio, las especulaciones no cesan. Sofía, fiel a su carácter protector, habría pedido prudencia y discreción, pero también insistido en que su hijo cuide su bienestar físico y mental.

A pesar de la tormenta mediática, Felipe VI continúa con su agenda institucional, intentando proyectar serenidad. Sin embargo, el impacto personal de los rumores es innegable. En un contexto de tensión y desconfianza, la salud y el equilibrio del monarca se han convertido en una prioridad para su entorno más cercano.