Fin de semana negro en Zarzuela por los excesos de Leonor en la madrugada de Brasil

La vida a bordo del buque escuela Elcano no ha sido nada fácil para la Princesa Leonor. La hija de Felipe VI y la Reina Letizia comenzó con muy mal pie su aventura por el océano Atlántico, la cual la llevó a pasar más de una semana encerrada en su camarote, acusando los síntomas del mal de mar, el cual provocó que la Princesa de Asturias sufriera vómitos y náuseas durante horas. Unos problemas que inhabilitaron a Leonor para llevar a cabo las mismas tareas que sus compañeros, algo que, gracias a la medicación, acabó desapareciendo.

Sin embargo, a pesar de todo lo mal, incluida una pequeña depresión por la falta de ciertas compañías y de la dureza de la vida en alta mar, la cual no acaba de ser del agrado de Leonor, que ha tenido momentos de mucho miedo por culpa de las tormentas del Atlántico, la Princesa de Asturias ha acabado haciendo buenas migas con sus compañeros, algo que aprovechó en las noches de fin de semana y que ha vuelto a aprovechar en la noche de Brasil, nada más tocar tierra firme.

Leonor no perdió la oportunidad de evadirse

A pesar de saber que a la Reina Letizia no le hace ninguna gracia que salga de fiesta hasta altas horas de la madrugada, no parece que Leonor dé mucha importancia a lo que piensa su madre de ella. Y es que, nada más atracar en Brasil, la Princesa Leonor y su grupo de amigos decidieron que lo mejor para olvidar todo lo que han sufrido en alta mar, era salir por la noche brasileña y disfrutar de un fin de semana de fiesta y alegría, descubriendo, de paso, como bailar samba en los mejores locales nocturnos de Brasil.

Una decisión, la de Leonor, que no ha hecho ninguna gracia en Zarzuela, pues Letizia le ha pedido por activa y por pasiva que no debe caer en los excesos de la noche y que no puede salir tanto de fiesta. Una orden que Leonor hace tiempo que no respeta.

Así pues, lejos de seguir los consejos de sus padres, la Princesa Leonor volvió a las andadas al llegar a la costa brasileña, donde este fin de semana disfrutó de una nueva fiesta en la que bebió alcohol y se olvidó de todo lo malo que le pasó mientras atravesaba el océano Atlántico.