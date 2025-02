Leonor ha estado necesitando ayuda psicológica en Elcano para no abandonar

Los primeros pasos de Leonor a bordo del buque escuela Elcano no han sido nada sencillos. La hija de Felipe VI y Letizia no se ha adaptado especialmente bien a las dificultades de la vida en alta mar, lo que no solo provocó que sufriera a la hora de llevar a cabo las tareas propias de una buen marinera, sino que tampoco fue capaz de mantenerse sana durante las primeras semanas de travesía, lo que provocó que, por culpa de los vómitos y mareos, estuviera días enteros, encerrada en su camarote tomando medicación para evitar los efectos de la cinetosis.

A raíz de las dificultades a bordo de Elcano, Leonor, en una llamada con sus padres, les pidió encarecidamente que pusieran fin a ese infierno en el que se había convertido su vida a bordo del buque Elcano. Pues, más allá de los problemas de salud, Leonor sufre mucho cuando las tormentas del Atlántico pegan en la embarcación, provocando grandes oleajes y situaciones que meten mucho miedo en el cuerpo.

Sin embargo, a pesar de que Letizia no tardó en plantearse la posibilidad de mandar un helicóptero para rescatar a su hija mayor, la insistencia de Felipe VI en que Leonor siguiera con su travesía se impuso y, en lugar de aceptar su abandono, Zarzuela puso a disposición de la Princesa de Asturias, un equipo de psicólogos que se encargó de ayudar a Leonor a mantenerse fuerte, a pesar de las dificultades.

Leonor no está hecha para ser marinera

La realidad es que, a pesar de haber seguido el camino militar de su padre, Felipe VI, la Princesa Leonor nunca ha destacado por ser especialmente hábil en ningún tipo de prueba o disciplina que tenga que ver con el físico. De hecho, la hija de los Reyes de España siempre destacó por ser una chica muy inteligente y con grandes resultados académicos. Nunca por tener un físico privilegiado, algo que, al fin y al cabo, es fundamental para la vida del marinero, donde la mayoría de actividades que se realizan, tienen un importante componente físico detrás.

De este modo, tras el drama que fueron las primeras semanas a bordo de Elcano, Zarzuela puso a disposición de la Princesa Leonor, un equipo de psicólogos para ayudarla a superar las complicaciones de la vida en alta mar. Y es que, lejos de haber tenido facilidades, la hija de los Reyes de España ha encontrado mil y una dificultades para poder llevar una vida medianamente tranquila.