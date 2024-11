Froilán no supera las pruebas después de 2 años de preparación en Abu Dabi

Froilán de Marichalar es el hijo mayor de Juan Carlos I quien estudio Administración y Dirección de Empresas (Business) en The College for International Studies (CIS), una universidad privada en Madrid asociada al Endicott College de Massachusetts. De todos los miembros reales de su generación, es uno de los que más ha dado de qué hablar constantemente.

Han sido muchas las razones que lo han hecho figurar mediáticamente, y es que el joven hijo de Jaime de Maricharlar y la infanta Elena ha sido en muchos momentos razón de preocupación para sus padres y para la realeza por sus conflictos personales y problemas académicos. Se ha filtrado que Froilán, quien reside actualmente con su abuelo Juan Carlos I en Abu Dabi, no logra pasar las pruebas laborales para trabajar en España, no da con el perfil y la reputación que le precede y no le ayuda en el objetivo de insertarse en el campo laboral.

Una gran mancha en Abu Dabi

Froilán fue asistido por su abuelo en todo al llegar a los Emiratos Árabes, quien le instaló en un lujoso apartamento con todas las comodidades y le consiguió un trabajo que, se rumora, responde a un favor que le debían amigos cercanos. Con un salario de 7 mil euros mensuales, su nieto no dio la talla. Presuntamente su desempeño laboral fue pésimo, sumado al incumplimiento en el horario por la vida nocturna que parece llevar, la suma de estos factores resultó en su despido. El contrato no fue renovado ni por la intercesión del emérito.

Esto ha empujado al hijo de Elena a buscar trabajo nuevamente y se presume que sus intentos apuntan hacia España. Ya se ha sabido que Froilán no se siente cómodo en Abu Dabi y que su deseo es regresar a Madrid, donde por cierto, su tío Felipe no lo quiere.

Viviendo en el pasado

El primogénito de Marichalar siempre ha sido noticia por sus dificultades académicas. Durante su paso por el Colegio San Patricio de Madrid no lograba dar buenos resultados, siendo una situación complicada para sus padres que los obligó a enviarlo a un internado en Sussex, Reino Unido. Posteriormente, al volver a España, la institución elegida para que continuara sus estudios fue el Colegio Santa Maria del Pilar, donde repitió varias veces el segundo curso.

Y aplicando el dicho, a la tercera va la vencida, es internado en el Colegio Espiscopal Sagrada Familia de Sigüenza. Durante este tiempo las cosas parecían estar más encausadas, pero después de un tiempo Froilán se trasladó a Estados Unidos para terminar su bachillerato en la Blue Ridge School, en Virginia, y en la Academia Militar Culver.

Finalmente, ingresó a la universidad y logró obtener su título sin mucha turbulencia, lo que mantuvo a sus padres medianamente en paz. Sin embargo, es ahora cuando vuelven las preocupaciones, en una edad que ya se supone Froilán debería tener el control de su vida, siguen siendo sus progenitores quienes van tomando decisiones desesperadas ante sus desaciertos. Por ahora, esperan que logré encontrar un trabajo estable y cumplir con sus funciones para hacerse una carrera y volver a España como lo desea.