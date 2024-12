Guillermo de Gales se ha reunido con Carlos III porque no quiere reinar con Kate Middleton

La complicada situación de Carlos III en cuanto a su salud, ha provocado que en Buckingham comiencen a plantearse qué pasos seguir de cara a la sucesión del actual Rey de Gran Bretaña. Y es que, a pesar de que no hay ninguna duda sobre que Guillermo de Gales es el elegido para ser el sucesor de Carlos, el Príncipe no acaba de estar convencido de que esté todo preparado para que llegue al trono, para relevar a su padre, pues no está cómodo al lado de Kate Middleton.

En este sentido, según han afirmado fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, el plan ideal de Guillermo para llegar al trono no pasa por Kate Middleton, pues si fuera por él, preferiría estar con otra mujer. Y es que, tras romper su vida matrimonial con Kate, Guillermo habría comenzado a entender que su felicidad no va a estar con su actual esposa a su lado. Y mucho menos si es con ella como Reina. Una situación que ya habría llegado a oídos de Carlos III.

El divorcio la única solución

Si bien es cierto que el mayor interés de Carlos reside en que haya estabilidad en la corona de Gran Bretaña, la realidad es que no hay una opción que garantice dicha estabilidad. Y es que, si, por un lado, acepta que Guillermo deje a Kate y firmen un divorcio, todo apunta a que habrá un gran escándalo detrás de todo ello. Si, por otro lado, obliga a Kate y Guillermo a reinar juntos, eso puede acabar siendo una bomba de relojería, provocando que los Reyes sean una figura débil y enfrentada.

Ante esta tesitura, Carlos está entre la espada y la pared, pues, él es plenamente consciente de que no tiene mucho tiempo por delante, de modo que necesita dejar lista una pareja de monarcas con capacidad para hacer de la Casa Real, una institución fuerte, estable y con buena imagen pública, algo que hace tiempo que no sucede.

Carlos deberá mediar en el conflicto

La realidad es que el conflicto entre Kate y Guillermo es de muy difícil solución. Sin embargo, si hay alguien con la capacidad de mediar y llegar a una entente con ambos, ese es Carlos III. Pues, ahora mismo, todo apunta a que si Gullermo debe llegar al trono, su mandato será un completo desastre.

Así pues, el Rey Carlos III ya sabe que tiene un gran problema en cuanto a su sucesión, pues Guillermo de Gales no está por la labor de reinar al lado de Kate Middleton.