Un trabajador de la Casa Real llamó de urgencia a Carlos III por las peleas de Kate Middleton y Guillermo

La relación entre Kate Middleton y Guillermo de Gales está cada vez más deteriorada. Las constantes infidelidades por parte del Príncipe, hicieron mucho daño a una relación que al fin y al cabo, siempre ha estado marcada por el interés y la imposibilidad de firmar ningún divorcio, por el bien de la Realeza. Una situación que, en múltiples momentos, llegó a desencadenar airadas discusiones que llevaron a los trabajadores de la Casa Real a tener que intervenir de alguna forma.

Tan es así que, como han desvelado medios británicos, no son pocas ni flojas las peleas que muchas veces enfrentan a Kate Middleton y a Guillermo de Gales. Y es que, cuando se tiene cosas que reprochar, no dudan en atacarse con todo. Hecho que, en varias ocasiones acabó provocando que el tono de las discusiones alcanzara unos tonos demasiado elevados. Especialmente cuando sus hijos no estaban en casa, llegando a asustar a varios de los trabajadores que estaban cerca.

Carlos III ya ha recibido varias llamadas

Hasta tal punto llegan las peleas entre ambos que, tal y como filtró uno de los trabajadores de la Casa Real, más de una vez se ha tenido que llamar al Rey Carlos III para pedir que trate de mediar en casos en los que la discusión ha acabado con objetos volando de punta a punta de la habitación y con gritos por parte de ambos. Una violenta situación que, cuando llega a suceder, asusta mucho al resto de personas que están en la mansión, los cuales, temen que algún día haya alguna desgracia por lo explosivas que son las peleas.

Ante estas situaciones, solamente Carlos III tiene la capacidad de poner fin a las discusiones. Y es que, a pesar de que el monarca no mantiene una relación especialmente buena ni con Guillermo ni con Kate, su figura de autoridad sirve para apaciguar los ánimos de ambos, que sin él, son incapaces de calmarse.

Kate ya amenazó con denunciar

Por su parte, fuentes cercanas aseguran que Kate Middleton habría amenazado a Guillermo con denunciarlo por malos tratos en caso de pedirle el divorcio. Una situación que deja entre la espada y la pared al Príncipe de Gales, que sabe que una acusación de este tipo acabaría con toda su imagen pública.

Así pues, en la Casa Real hay miedo de verdad cuando Kate Middleton y Guillermo de Gales llegan a una discusión airada, pues, solamente la voz de Carlos III puede evitar que el conflicto se alargue y pase a mayores.