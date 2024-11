Guillermo ha prohibido a Carlos III hablar con Harry para pactar su vuelta a Reino Unido

Las disputas internas siempre han sido algo habitual dentro de la corona británica. Especialmente, desde que Harry abandonó su puesto para irse, junto a Meghan Markle a vivir a Estados Unidos. Algo que no gustó nada ni a Carlos III ni al Príncipe Guillermo, que lo último esperaban era que el duque de Sussex abandonara su posición para vivir el sueño americano.

En este sentido, fuentes cercanas a la corona, aseguran que, por parte de Carlos III no habría problema para aceptar un nuevo acercamiento por parte de su hijo Harry, al que sigue teniendo mucho aprecio, a pesar de haber tomado la decisión de abandonar su puesto en la realeza. Por su parte, Guillermo no estaría por la labor de facilitar la vuelta de su hermano, al que ve como un desertor y alguien que no merece esta segunda oportunidad.

Todo queda en manos de Guillermo

Si bien es cierto que Carlos III es el Rey y tiene poder para decidir lo que pasa dentro de la casa real, la realidad es muy diferente. Y es que, sabiendo que su tiempo en el trono no apunta a ser especialmente largo, quiere tomar todas sus decisiones en conjunto con el que será su sucesor, el Príncipe Guillermo, que, según hemos podido saber, no ha dado el visto bueno a que vuelva a haber comunicación entre Harry y su padre, bloqueando así, cualquier posible reconciliación.

Para que Guillermo diera luz verde al regreso de Harry, primero le va a exigir una disculpa clara y pública a su hermano. Al menos, así lo han confirmado en Daily Mail, donde aseguran que esa es la única posibilidad para que Guillermo permitiera a su hermano, volver entablar relación con Carlos III y el resto de la corona. Sin embargo, esa disculpa pública no parece que esté cerca ni lo vaya a estar nunca.

Harry también tiene asuntos pendientes

Por su parte, Harry tampoco está dispuesto a volver siendo el único que pide perdón. Pues, como ya os hemos comentado anteriormente, en Don Balón, el que fuera Duque de Sussex quiere que varias personas pidan disculpas personalmente tanto a él como a su mujer, una Meghan Markle que ha recibido un acoso constante por parte de la Casa Real.

Así pues, cada vez se complica más la reconciliación entre Harry y la realeza británica. Pues, Guillermo lejos de intentar acercar posturas ha puesto todavía más trabas a la comunicación entre Carlos III y Harry.