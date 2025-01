Iñaki Urdangarin, contactado por el entorno del rey para firmar un contrato de 200.000 euros anuales

Iñaki Urdangarin lleva una vida llena de lujos y en la que el dinero se ha vuelto la última de todas sus preocupaciones. El exduque de Palma ha sido capaz de sacar el máximo partido a todo lo que fue descubriendo durante su paso por Zarzuela como marido de la infanta Cristina y, desde su divorcio, no ha dudado en emplear toda esa información a su favor y a modo de amenaza para lograr que, tanto Juan Carlos I como Cristina accedan a complacer todas sus peticiones.

En este sentido, Iñaki Urdangarin ha sido capaz de convencer a Juan Carlos I, de pagarle un sueldo que ronda los 50.000 euros mensuales a cambio de permanecer callado y no revelar, en televisión, todos los secretos que guarda de su paso por Zarzuela. Unas amenazas que han acabado llevando aI Rey emérito a buscar todo tipo de fórmulas para complacer las peticiones de un Urdangarin que ya se ha acostumbrado a vivir a cuerpo de rey sin dar un palo al agua.

Urdangarin ni se plantea volver a trabajar

Ante esta situación, Juan Carlos I parece que ha encontrado una buena solución al caso Urdangarin. Pues, gracias a sus contactos en Abu Dabi, le habría encontrado un trabajo de lo más liviano en el que podría llegar a ganar cerca de 200.000 euros anuales. Un plan que liberaría al emérito de un importante gasto de varias decenas de miles de euros cada mes.

Sin embargo, nada más ser contactado por el entorno del Rey emérito, Iñaki Urdangarin rechazó por completo la oferta. Pues, entre los planes del que fuera Duque de Palma, no pasa el volver a trabajar. Iñaki ahora solamente piensa en vivir lleno de lujos, a costa de la Casa Real y junto a Ainhoa Armentia, con quien sale cada mes de vacaciones a los hoteles de mayor prestigio del mundo.

Además, otro motivo que habría llevado a Urdangarin a rechazar la oferta, sería el hecho de tener que trasladarse hasta Abu Dabi, pues ese trabajo estaría ubicado cerca de la residencia de Juan Carlos I. Algo que no gusta nada a Iñaki que no quiere salir de su zona de confort en España, donde vive tan bien que no quiere cambiar nada de su vida, más allá de sacarle más dinero a su exmujer.