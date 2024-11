Iñaki Urdangarin deja a sus 4 hijos sin herencia

La polémica alrededor de Iñaki Urdangarin parece no tener fin. Tras su mediático divorcio de la infanta Cristina, el exduque de Palma vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por el destino de su patrimonio y las impactantes decisiones relacionadas con sus hijos. Según informaciones recientes, Urdangarin no dejará ninguna herencia significativa a sus cuatro hijos, quienes quedarían completamente al margen de sus activos más importantes.

El divorcio entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina se cerró en enero, tras dos años de tensas negociaciones. El exjugador de balonmano logró un acuerdo que ha despertado controversias: recibió una indemnización de dos millones de euros y un ingreso mensual de 25.000 euros, financiado inicialmente por el rey emérito Juan Carlos I. Estas cantidades llegan a través de cuentas en Suiza, lo que le permite evitar la supervisión de Hacienda en España.

Ahora bien, aunque estos ingresos aseguran el opulento estilo de vida de Iñaki, sus cuatro hijos quedaron fuera de cualquier beneficio económico. Irene, Pablo, Miguel y Juan Urdangarin no solo han tenido que aceptar esta situación, sino también presenciar cómo su padre rehace su vida junto a Ainhoa Armentia, a quien conocieron solo después de la firma oficial del divorcio, tal como exigía las cláusulas impuestas por Cristina.

Ni manutención ni herencia: la decisión que define el futuro de los jóvenes Urdangarin

Uno de los aspectos más llamativos del divorcio es la negativa de Urdangarin a asumir cualquier responsabilidad económica hacia sus hijos. Según fuentes cercanas, el exduque alegó que no tenía ingresos suficientes para cubrir su manutención y dejó esa carga completamente en manos de la infanta Cristina. Actualmente, la hermana del rey Felipe VI se hace cargo de todos los gastos familiares, incluyendo los estudios de los jóvenes, gracias a un ingreso anual de 400.000 euros.

En cuanto a la herencia, el panorama es aún más desalentador para los hijos de Urdangarin. Legalmente, el exduque no posee propiedades más allá de su mitad del piso en Bidart, Francia. Todo lo demás, incluyendo los ingresos provenientes del acuerdo de divorcio, está depositado en cuentas suizas. De este modo, asegura que los fondos queden fuera del alcance de las autoridades españolas y lejos de sus hijos.

Divorcio millonario y cuentas en el extranjero: la incógnita del legado financiero de Iñaki Urdangarin

Aunque en España Urdangarin no tiene propiedades relevantes, se especula que cuenta con importantes activos fuera del país. Estas inversiones, que estarían destinadas a beneficiar a sus allegados en el futuro, parecen ser el único resquicio de esperanza para sus hijos. Sin embargo, el hermetismo alrededor de estas cuentas deja muchas dudas sobre si realmente están pensadas para ellos o si serán exclusivas para su disfrute personal y el de su nueva pareja.

Y es que, la nueva vida de Iñaki Urdangarin junto a Ainhoa Armentia, en un piso de alquiler en la misma urbanización que su madre, Claire Liebaert, está lejos de ser humilde. A pesar de no poseer bienes en España, su estilo de vida sugiere que los ingresos provenientes del acuerdo de divorcio, depositados fuera del país, le permiten disfrutar de una estabilidad envidiable. Mientras tanto, sus hijos deberán conformarse con un futuro incierto en términos de herencia directa. Aunque el ex duque de Palma insiste en su precariedad, las sospechas sobre su fortuna oculta no hacen más que aumentar.