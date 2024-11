Iñaki Urdangarin pide más dinero para no hacer pública la embarazosa lista de amantes de Letizia

El escándalo vuelve a golpear a la Zarzuela, y el protagonista no podía ser otro que Iñaki Urdangarin. El ex duque de Palma, lejos de mantenerse en un segundo plano tras su divorcio de la infanta Cristina, ha lanzado una bomba mediática que amenaza con desestabilizar a la Casa Real. Según fuentes cercanas al círculo de Zarzuela, Urdangarin habría solicitado un aumento de su pensión mensual bajo una amenaza directa: hacer pública una lista comprometedora que incluye supuestos amantes de la reina Letizia. Un chantaje que no solo pone en jaque a la monarquía, sino que también evidenciaría la fractura irreparable en el matrimonio de Felipe VI y Letizia.

La vida de Iñaki Urdangarin ha estado marcada por los escándalos desde su implicación en el caso Nóos, pero este último movimiento podría superar todo lo anterior. Tras oficializar su relación con Ainhoa Armentia y disfrutar de una vida llena de lujos financiada en parte por la infanta Cristina, Urdangarin parece haber decidido ir más allá en su intento por mantener un estilo de vida opulento. Según reveló Juan Luis Galiacho, Iñaki ha exigido 50.000 euros mensuales, una cifra astronómica que supera con creces los ingresos anuales de Cristina. Ante la negativa inicial de su ex mujer, el ex jugador de balonmano habría dejado claro que está dispuesto a filtrar información sensible, incluyendo detalles de la vida personal de la reina Letizia, quien al parecer tuvo una relación de confianza con Urdangarin en el pasado.

El precio del silencio: la lista que aterroriza a Letizia

La relación entre Iñaki Urdangarin y Letizia nunca pasó desapercibida. Ambos, considerados los "plebeyos" de la Casa Real, compartieron momentos que, según el exduque, le permitieron acceder a secretos incómodos de la reina. Entre ellos, rumores sobre antiguos romances, como el supuesto vínculo con Jaime del Burgo y otros nombres que podrían escandalizar al país.

Expertos en temas de la realeza, como Maica Vasco, han señalado que Urdangarin estaría dispuesto a conceder entrevistas exclusivas que detallen estas historias, añadiendo su propia versión de los hechos. Esto no solo pondría en peligro la imagen de Letizia, sino que también abriría un nuevo capítulo en los conflictos internos de la monarquía, ya bastante debilitada tras los escándalos de Juan Carlos I.

Cristina, entre la espada y la pared

Por si fuera poco, este ultimátum ha colocado a la infanta Cristina en una posición crítica. Mientras que su relación con Iñaki terminó oficialmente hace menos de un año, los lazos económicos que aún los unen han complicado cualquier intento de distanciamiento definitivo. Las fuentes aseguran que Cristina no está dispuesta a seguir financiando las exigencias de su exmarido, pero tampoco puede permitirse que sus amenazas se hagan realidad. Zarzuela, por su parte, parece dispuesta a pagar el precio para evitar que los secretos de Letizia salgan a la luz, lo que ha generado tensiones entre la infanta y el resto de la familia.

Con la Casa Real en el ojo del huracán, queda por ver si Iñaki Urdangarin cumplirá su amenaza o si Zarzuela logrará silenciarlo una vez más. Lo que está claro es que este nuevo episodio no solo pone en peligro la estabilidad de la monarquía, sino que también expone las grietas de una familia rota por los secretos y las traiciones.