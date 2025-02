Iñaki Urdangarin fue desleal a la infanta Cristina cuando estaba cumpliendo condena en la prisión de Brieva

Desde que llegó a la vida de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin fue visto como un hombre al que si había algo que le hacía perder la cabeza, eran las mujeres. Tan es así, que cuando Cristina confirmó a Juan Carlos I, que quería crear una relación con el exdeportista, el emérito conoció, mediante una investigación del CNI, que Iñaki era un hombre al que le volvían loco las mujeres. Un caso similar al propio Juan Carlos, que no ha tenido pocos problemas a lo largo de su vida por culpa de su deseo por compartir cama con mil y una mujeres.

En este sentido, a pesar de que no se conocen, al menos públicamente, infidelidades por parte de Iñaki Urdangarin durante su matrimonio, antes de entrar a prisión. La realidad es que, tanto dentro como fuera de la prisión de Brieva. Y es que, no solamente estamos hablando de que, una vez fuera de la cárcel, Iñaki comenzó una relación con Ainhoa Armentia mientras estaba todavía casado con la infanta Cristina. Si no que, incluso entre rejas, Iñaki tenía ánimo para tratar de seducir a la subdirectora de la prisión, una mujer llamada Esther y a la que, no en pocas ocasiones Iñaki tiró los tejos.

Cristina y sus hijos, indignados con la actitud de Urdangarin

La realidad es que una vez fuera de la prisión de Brieva, Iñaki Urdangarin no tardó en reconstruir su vida amorosa con Ainhoa Armentia, a espaldas de la infanta Cristina. Un gesto que hizo mucho daño, no solo a la que ya es su exmujer, sino que también a sus cuatro hijos, los cuales, por esa situación, nunca han querido estar cerca de Ainhoa, a la que consideran que es la gran culpable de los males de la infanta Cristina, que pasó muchos días en el psicólogo por culpa de la nueva relación de Iñaki.

De este modo, la naturaleza seductora de Iñaki Urdangarin lo llevó a no solo ser desleal a su mujer, fuera de prisión, sino a serlo, también, mientras cumplía condena en Brieva, donde según Nacho Gay, trató de llamar la atención de la subdirectora.

Así pues, lejos de luchar por el futuro de su matrimonio, Iñaki Urdangarin no dudó en ser desleal a la infanta Cristina, en ningún momento. Pues, desde que ingresó en prisión, el que fuera Duque de Palma dio por muerto su matrimonio.