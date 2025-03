Iñaki Urdangarin ha pedido ayuda para salvar a su hijo Pablo

Iñaki Urdangarin no ha dejado de lado a su hijo Pablo, a pesar de los desafíos que enfrenta en su carrera deportiva. Desde que Pablo decidió seguir los pasos de su padre en el balonmano, su camino no ha sido fácil. Aunque ha jugado en equipos importantes como el FC Barcelona y el BM Granollers, su rendimiento no ha sido el esperado. Su trayectoria ha estado marcada por altibajos, y no ha logrado brillar como se pensaba en su debut. A pesar de ser parte de la Liga Asobal y conseguir títulos importantes, Pablo aún no ha logrado consolidarse como una estrella en el deporte.

Iñaki, consciente de que el futuro de su hijo podría estar en juego, ha comenzado a mover hilos para asegurarle nuevas oportunidades. A pesar de las críticas y de que muchos ven su nivel por debajo del de otros jugadores, el exjugador de balonmano no está dispuesto a rendirse. Después de su paso por el Barcelona, Pablo firmó con el Granollers, pero las expectativas siguen siendo altas. El joven balonmanista sigue buscando su lugar en el deporte, mientras su padre trabaja detrás de escena para encontrarle un equipo donde pueda continuar su desarrollo.

El futuro de Pablo en el balonmano: nuevas puertas

Pablo Urdangarin, quien dejó de estudiar para centrarse en su carrera deportiva, está luchando por mantenerse activo en el mundo del balonmano. A pesar de que no es una estrella aún y no ha sido convocado para la Selección Española de Balonmano, su padre no pierde la esperanza. Iñaki está en contacto con varios clubes, tanto dentro como fuera de España, para asegurarse de que su hijo siga jugando y pueda crecer como deportista.

El apoyo de su padre es fundamental en estos momentos difíciles. Iñaki no solo está buscando un nuevo club para Pablo, sino también la posibilidad de que ingrese en la Selección Española. Esto podría abrirle puertas en equipos internacionales de alto nivel. Aunque Pablo aún no se ha consolidado como una estrella, su futuro depende de la oportunidad que reciba y del apoyo que reciba de su familia y entorno.