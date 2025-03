Iñaki Urdangarin ha recibido propuestas de cama de la infanta Cristina

Cuando Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina llegaron a un acuerdo para firmar el divorcio y comenzar, cada uno, una vida nueva por su cuenta, se podría esperar que los que fueran Duques de Palma se desentendieran el uno del otro. Sin embargo, lejos de distanciarse, parece que con el tiempo y el divorcio, cada uno está más preocupado del otro que de su propia vida. Y es que, mientras que Iñaki sigue tratando de sacar más y más dinero a los Borbón, la infanta Cristina se sigue esforzando para conocer todos los secretos de la nueva relación entre Urdangarin y Ainhoa Armentia.

Además, por si no fuera poco con el constante interés en saber qué es de la vida de Iñaki Urdangarin, fuentes cercanas al exdeportista aseguran que no han sido pocas las propuestas que ha recibido, por parte de Cristina, para volver a estar juntos. En este sentido, desde que sabe que está con Ainhoa Armentia, la hija de Juan Carlos I ha vuelto a desear a un Iñaki Urdangarin al que siempre trató como si fuera un trapo.

La infanta Cristina aprovecha el punto débil de Iñaki

Si hay alguien que conoce especialmente bien a Iñaki Urdangarin, esa es la infanta Cristina. La hija de Juan Carlos I es muy consciente de que el punto débil de su exmarido es su gusto por las mujeres y su incapacidad para negarse a mantener relaciones de cama. Es por este motivo que Cristina llegó a hacer propuestas indecentes a un Iñaki Urdangarin que siempre se ha negado a volver a compartir cama con su exmujer.

Urdangarin quiere respetar a Ainhoa Armentia

A pesar de que ya fue diagnosticado como un infiel crónico, la realidad es que Iñaki Urdangarin está decidido a no ser ese rompecorazones que fue durante su etapa como marido de la infanta Cristina. El exduque de Palma no se plantea una vida sin Ainhoa Armentia y no cayó en los encantos de la hija de Juan Carlos I, que está obsesionada con recuperar al amor de su vida.

Así pues, desde que sabe que está con Ainhoa Armentia, la infanta Cristina no ha cesado en sus esfuerzos para recuperar a un Iñaki Urdangarin que no está por la labor de volver a estar con la hija de Juan Carlos I, por la que guarda un profundo rencor.