Iñaki Urdangarin invita a sus hijos y sus parejas, a todos menos a uno, la relación está rota

Iñaki Urdangarin, tras su polémico divorcio de la infanta Cristina, parece estar reconstruyendo su vida poco a poco, aunque no sin contratiempos. En los últimos meses, el exduque ha mostrado una clara intención de mantener una relación cercana con sus hijos y sus respectivas parejas, organizando encuentros familiares para consolidar los vínculos. Sin embargo, hay una notable ausencia en estos eventos: su hija menor, Irene Urdangarin y su novio, Juan Urquijo, no han asistido a ninguna de estas reuniones.

Fuentes cercanas a la familia aseguran que la relación entre Iñaki e Irene está en su punto más bajo. La joven, profundamente afectada por la separación de sus padres, no ha logrado perdonar a su padre por su relación con Ainhoa Armentia. Irene fue testigo directo del sufrimiento de su madre durante la ruptura matrimonial y, al parecer, considera que la actual pareja de su padre es la culpable de ese dolor.

Irene e Iñaki Urdangarin: un distanciamiento cada vez más evidente

Aunque el ex duque de Palma ha intentado acercarse a su hija menor, el esfuerzo ha sido en vano. Y es que, la tensión entre ambos no solo se debe a Ainhoa Armentia, sino también a la relación sentimental de Irene con Juan Urquijo, un miembro de la aristocracia española que Iñaki no acepta bajo ninguna circunstancia.

El rechazo de Urdangarin hacia Juan Urquijo tiene raíces profundas. Juan pertenece a una familia con lazos cercanos a los Borbón, ya que su abuela, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, es prima de Juan Carlos I, una conexión que el jugador de balonmano parece detestar. Para Iñaki Urdangarin, los Borbón simbolizan la caída de su carrera y el desprestigio que sufrió tras su encarcelamiento por el caso Nóos. Pero no solo eso, los Urquijo fueron de los primeros en criticar públicamente a Iñaki durante su tiempo en prisión, algo que él ni olvida ni perdona.

Iñaki Urdangarin, en pie de guerra contra los Borbón

Mientras Iñaki Urdangarin mantiene buenas relaciones con sus otros tres hijos —Juan, Pablo y Miguel—, el trato con Irene es mínimo. Según personas cercanas al entorno, las pocas interacciones entre padre e hija son tensas y cargadas de reproches. Para Urdangarin, cualquier vínculo con los Borbón es una herida abierta que prefiere evitar, y la relación de Irene con Juan Urquijo no hace más que avivar el fuego.

A pesar de los intentos de Irene por defender su relación con Urquijo, su padre se ha mostrado inflexible. Fuentes cercanas al entorno del ex marido de la infanta Cristina afirman que él no está dispuesto a aceptar a alguien que pertenece a un círculo que tanto daño le ha hecho. Esta postura ha llevado a una ruptura familiar que parece difícil de reparar.

Por ahora, todo apunta a que esta fractura familiar persistirá, ya que ni Iñaki Urdangarin está dispuesto a ceder en su postura, ni su hija Irene parece dispuesta a abandonar su relación con Juan Urquijo. ¿Podrá el tiempo sanar estas heridas? O, por el contrario, ¿será esta la ruptura definitiva entre padre e hija? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, la distancia entre ambos sigue aumentando.