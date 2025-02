Iñaki Urdangarin no puede casarse con Ainhoa Armentia por contrato

Hace poco más de un año que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina firmaron el final de su guerra particular con un acuerdo de divorcio que, a priori, debía servir para acabar con una batalla legal que comenzó poco después de que el que fuera Duque de Palma saliera en libertad, una vez cumplidos los cinco años y diez meses de condena por los delitos que cometió en su pasado. Sin embargo, a pesar de que el acuerdo ya está firmado y en vigor, todavía hay varios puntos que mantienen abierta, la guerra entre Iñaki y Cristina.

En este sentido, no era poca la sed de venganza que tenía Iñaki Urdangarin cuando salió de la prisión de Brieva. El exduque de Palma no iba a perdonar lo que consideró la peor traición posible. Pues, ni Cristina ni Juan Carlos I movieron un solo dedo a la hora de evitar que entrara en prisión. Lo que provocó que Iñaki saliera en libertad con la intención de no perdonar ni un solo euro a ningún Borbón.

Todo esto llevó a que en el acuerdo de divorcio, Iñaki y la infanta Cristina aceptaran el pago de una pensión de 25.000 euros al mes para el que fuera Duque de Palma. Unos pagos que siempre están supeditados al cumplimiento de todas las otras cláusulas que conforman el acuerdo de divorcio y que han acabado limitando la libertad de Iñaki Urdangarin que cayó en la trampa de Cristina.

La infanta Cristina no perdona a su exmarido

Si hay algo que molestó profundamente a la hija de Juan Carlos I, fue que Iñaki encontrara una nueva mujer con la que comenzar una relación sentimental. Esto sacó de sus casillas a la infanta Cristina que, desde que supo de la existencia de Ainhoa Armentia, se ha centrado en hacerle la vida imposible.

Es por este motivo que, para evitar que Iñaki y Ainhoa llegaran a formar una pareja oficial, la infanta Cristina incluyó una cláusula que no permitía que Urdangarin se volviera a casar. De este modo, si Iñaki quiere un nuevo matrimonio tendrá que renunciar a la pensión de 25.000 euros al mes.

Así pues, salvo que lleguen a un acuerdo de forma inesperada, Iñaki Urdangarin no va a poder casarse fácilmente con Ainhoa Armentia. Pues, si llegaran a dar el paso, Cristina no tendría que volver a darle ni un euro a su exmarido.