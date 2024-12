Iñaki Urdangarin rechaza ofertas de trabajo porque tiene ingresos estratosféricos y cuentas millonarias

Iñaki Urdangarin, exduque de Palma y exyerno del rey emérito Juan Carlos I, vuelve a ser tema de conversación tras las recientes revelaciones sobre su situación financiera. Según el periodista Juan Luis Galiacho, Urdangarin percibe ingresos mensuales que superan los 50.000 euros, una cifra que le permite rechazar ofertas de trabajo y mantener un alto nivel de vida a pesar de su polémico historial judicial y su reciente divorcio de la infanta Cristina.

Galiacho asegura que Urdangarin recibe aproximadamente 5.000 euros al mes en España, complementados por otros 45.000 euros provenientes del extranjero, lo que eleva sus ingresos mensuales a cifras estratosféricas. Según las mismas fuentes, este flujo de dinero estaría financiado, en gran parte, por el rey emérito Juan Carlos I, quien habría asumido un papel crucial en garantizar el bienestar económico de su exyerno incluso después del divorcio.

Además, el periodista añade que Urdangarin habría recibido más de dos millones de euros como parte del acuerdo de divorcio con la infanta Cristina, cifra que se habría pactado para garantizar la estabilidad de ambas partes tras la separación oficial.

Iñaki Urdangarin no tiene necesidad de trabajar

Con semejante respaldo económico, no resulta sorprendente que Urdangarin no sienta la necesidad de aceptar las ofertas de trabajo que, según fuentes cercanas, le han llegado desde diferentes sectores. Aunque en el pasado se especuló con que el exdeportista buscaba reintegrarse en el mercado laboral tras cumplir condena por el caso Nóos, la realidad financiera que enfrenta hoy le otorga la libertad de elegir su próximo movimiento profesional con calma o incluso de no trabajar en absoluto.

De hecho, esta situación contrasta fuertemente con la imagen pública que proyectó durante sus años de juicio y reclusión, cuando se dijo que enfrentaba dificultades económicas y un futuro incierto. Ahora, parece que los problemas financieros han quedado atrás, y Urdangarin disfruta de una estabilidad que pocos podrían imaginar tras los escándalos que lo llevaron a prisión.

Implicaciones tras el divorcio entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

El reciente divorcio entre Urdangarin y la infanta Cristina, anunciado oficialmente este año, no parece haber afectado negativamente a su economía. Aunque el acuerdo de separación implicó una compensación económica significativa para el exduque, la infanta sigue enfocada en mantener la privacidad familiar y en garantizar el bienestar de sus hijos.

La revelación de estos detalles financieros ha generado controversia, especialmente entre quienes critican el posible apoyo económico de la Casa Real. Las implicaciones éticas y políticas de este respaldo han alimentado debates entre los seguidores de la corona, quienes han cuestionando si es apropiado que el rey emérito continúe financiando a su exyerno después de las polémicas que afectaron la imagen de la monarquía.