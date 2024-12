Iñaki Urdangarin se está viendo con la reina Sofía a escondidas

La vida de Iñaki Urdangarin cambió completamente tras su implicación en el caso Nóos, estuvo preso, perdió su título de duque y su matrimonio con la infanta Cristina terminó tras ser excarcelado. Durante todo este proceso, mucho se ha dicho de como los miembros de Casa Real le dieron la espalda ante su bochornosa situación. Pero no todos fueron tan duros con Urdangarin, la émerita Sofía habría sido una reina y suegra leal hasta en las peores circunstancias.

Según rumores que llevan tiempo sobre la palestra, la amistad entre Urdangarin y la madre del rey Felipe VI se ha mantenido fuerte a pesar del divorcio con la Infanta Cristina y las dificultades legales que ha enfrentado en los últimos años.

La reina Sofía nunca abandono a Iñaki

Iñaki Urdangarin ha estado en el centro de la controversia desde que fue condenado en 2018 a prisión por su implicación en el caso Nóos, un escándalo de corrupción que destapó una serie de irregularidades en la gestión de fondos públicos. Aunque fue puesto en libertad condicional en 2021, su vida ha estado marcada por la búsqueda de la reconciliación y la recuperación de su imagen pública.

La reina Sofía, por su parte, ha mostrado un apoyo constante hacia Urdangarin desde que comenzó su complicado proceso legal. Fuentes aseguran que la reina visitaba a su ex yerno en Ávila y que en la actualidad ambos han podido encontrarse en secreto, fortaleciendo los lazos familiares que siempre han existido, a pesar de los escándalos.

Durante su tiempo en prisión, la reina habría mantenido el contacto con él, visitándolo y ofreciéndole su apoyo. A pesar del divorcio de Iñaki con Cristina, la reina ha mantenido una relación cordial y respetuosa, ejerciendo el papel de matriarca y defensora de su familia. Afirman que Sofía se ha portado excepcionalmente bien con Urdangarin, quien ha enfrentado no solo el escándalo, sino también el dolor de perder su estatus y la normalidad familiar que disfrutaba anteriormente.

Conflictos con Ainhoa Armentia por la ex suegra

El portal elnacional.cat reveló hace un tiempo que la actual pareja de Iñaki Urdangarin se habría enterado de estos encuentros con su ex suegra, y según se filtró, a Ainhoa Armentia no le gustó nada saber que Iñaki mantenía un vínculo tan cercano con la madre de su ex pareja. En su momento se asomó una posible ruptura a raíz de esto, sin embargo, todo quedó en las especulaciones del momento, puesto que, la pareja siguió adelante con su relación.

Lo cierto es que, nada concreto se sabe si actualmente estos encuentros entre Iñaki Urdangarin y la reina Sofía siguen sucediendo, pero debido a la fidelidad de la emérita en los momentos más duros que enfrento el ex duque, es probable que, ahora sigan en contacto y que su relación familiar este más fortalecida que nunca.

Si bien la pareja ha tratado de mantener el bajo perfil y evitar la atención mediática, estos encuentros ponen de manifiesto que, a pesar de la controversia y el juicio público, existe un vínculo de lealtad y afecto que trasciende las dificultades. La dedicación de la reina Sofía hacia Iñaki Urdangarin revela una faceta más humana y compasiva de su personalidad, recordando que detrás del esplendor de la coronación también hay historias de amor y apoyo familiar que continúan evolucionando.