Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia no pisan Mallorca por orden del rey

La vida de Iñaki Urdangarin ha dado un giro radical desde que firmó el divorcio que lo separaba de la infanta Cristina. El que fuera Duque de Palma ha sido capaz de embolsarse una auténtica fortuna gracias a todo lo que sabe y que debe callar por el bien de Zarzuela. Esta valiosa información le sirvió para firmar un acuerdo por valor de 25.000 euros al mes y un pago único de 2 millones de euros. Lo que le sirvió para asegurarse una vida más que acomodada y de millonario sin tener que trabajar ni hacer nada más que seguir callado ante los medios de comunicación.

En este sentido, a pesar de que Iñaki Urdangarin siempre ha mantenido su promesa de no revelar ni un solo secreto de Zarzuela. Desde Casa Real, Felipe VI se ha encargado de hacer la vida lo más complicada posible al que fuera marido de la infanta Cristina y ha prohibido su acceso a todas las propiedades en las que vacacionaba.

La realidad es que tal y como afirman personas cercanas a Zarzuela, Felipe VI habría vetado por completo a Iñaki Urdangarin, de aquellos lugares en los que tiene más poder y contactos. Es decir, que el que fuera Duque de Palma no puede ir ni al club náutico de Mallorca, ni a Baqueira ni al club de tenis de Barcelona porque Felipe VI ha dado la orden de echar a Iñaki Urdangarin.

Ni Ainhoa Armentia ni Iñaki Urdangarin han pisado Mallorca

Tan grande es la influencia de Felipe VI, que tanto Iñaki Urdangarin como Ainhoa Armentia han tomado la decisión de no desafiar a la autoridad del Rey de España y, tal y como hemos podido saber, desde que Iñaki firmó el divorcio, no han osado poner ni un solo pie en Mallorca. Y es que saben que la orden de Felipe VI es más que clara, no van a ser bienvenidos en los círculos de la élite en Mallorca. Por lo que han optado por veranear en otros sitios.

Así pues, a pesar de que se ha llevado una gran suma de dinero gracias a su divorcio, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia han sido vetados de varios de los clubes más selectos de España. Lugares a los que Urdangarin acudía con cierta asiduidad y de los que ahora está expulsado.