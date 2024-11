Irene Urdangarin desencadena un lío de celos en la familia que rompe cuatro relaciones de una tacada

El drama en la Familia Real española ha alcanzado nuevas alturas, y todo gira en torno a Irene Urdangarin. La joven, que deslumbra por su belleza y carisma, parece haber encendido una chispa de rivalidad que ha fracturado relaciones familiares, provocando tensiones imposibles de ignorar. La boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar, celebrada en septiembre, se convirtió en el explosivo escenario donde esta tormenta de celos y secretos alcanzó nuevas dimensiones.

Irene, con su vestido heredado de la infanta Cristina y unos pendientes prestados por la reina Sofía, acaparó todas las miradas en la ceremonia. Pero su protagonismo no fue bien recibido por la princesa Leonor, quien no tolera que los medios la coronen como "la más guapa" de la familia. Este conflicto ha trascendido las fronteras de lo superficial, desatando un auténtico terremoto en las dinámicas familiares.

La princesa Leonor no tolera la competencia y decide cortar lazos con Irene y sus hermanos

La relación entre la princesa Leonor e Irene Urdangarin nunca ha sido fluida, pero ahora parece completamente rota. La futura reina no solo ha distanciado a Irene de su círculo, sino que también ha apartado a sus tres hermanos, Juan, Pablo y Miguel Urdangarin. Este desplante ha provocado un verdadero cisma entre los hijos de la infanta Cristina y la primogénita del rey Felipe VI. Aunque las fricciones entre las jóvenes han estado presentes desde hace tiempo, el desprecio de Leonor ha crecido desmesuradamente, y todo parece indicar que su madre, la reina Letizia, ha alimentado este conflicto.

Letizia, quien ha sido señalada en el pasado por su competitividad con otras mujeres dentro y fuera de la Familia Real, parece haber trasladado este comportamiento a su primogénita. Según fuentes cercanas, Irene y sus hermanos no tienen cabida en la vida de Leonor. De hecho, la arrogancia que los Urdangarin sienten por parte de la princesa de Asturias ha imposibilitado cualquier tipo de reconciliación y acercamiento, y ahora las dos familias se encuentran ante una división irreparable.

Victoria Federica: otra víctima del desprecio de Leonor

Pero Irene no es la única que sufre el rechazo de Leonor. Victoria Federica de Marichalar, conocida por su influencia en el mundo de la moda, tampoco escapa de esta rivalidad. La princesa, acostumbrada a ser el centro de atención, no puede soportar que Victoria, con su creciente éxito como influencer, acapare titulares y eventos de alta sociedad. Aquellos que han sido testigos de la situación aseguran que Leonor no puede ni ver a su prima y ha dejado claro su desdén con varios desplantes.

A pesar de su parentesco, Leonor nunca ha mostrado interés por mantener una relación cercana con la hija de la infanta Elena. La tensión entre ambas se suma a la ya caótica dinámica familiar. Mientras tanto, Victoria Federica e Irene Urdangarin han fortalecido su amistad, lo que no hace más que avivar el resentimiento de Leonor hacia ambas. Las cenas familiares ahora son territorio de incómodos silencios y miradas esquivas. Así, la benjamina de Iñaki Urdangarin, sin pretenderlo, ha puesto en jaque las relaciones entre Leonor, los Urdangarin y los Marichalar, dejando a la Familia Real en una posición incómoda frente a la opinión pública.