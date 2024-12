Irene Urdangarin fue declarada no aptas a pesar de las presiones de la familia

Irene Urdangarin se ha mantenido en los titulares de distintos portales por supuestos malos comportamientos y especialmente por las dificultades académicas que lleva años enfrentando. Han surgido noticias que aseguran que Irene no logró superar las pruebas de acceso a la universidad de Lausana, señalando que el año sabático que la joven se tomó fue forzado.

De acuerdo con varios sitios web, la joven había estado trabajando arduamente para presentarse a la universidad; sin embargo, pese a las presiones de la familia, no logró obtener las calificaciones deseadas en los exámenes de ingreso a la universidad de Lausana, ubicada en Suiza. Esto confirmaría las informaciones filtradas que señalan que el año sabático de Irene no fue casualidad, sino una decisión tomada por su madre para no dar de que hablar por su fracaso al intentar ingresar en Lausana. Por eso, la joven royal paso un tiempo en Camboya en medio de obra benéficas, alejada del foco público mientras encontraban una solución a su situación académica.

Un fracaso que la empujó a mudarse a Londres

Ahora la joven la carrera de “Hospitality” en Oxford, Londres, donde también viven sus hermanos Juan, Irene y Miguel. Pero parece que estar lejos de su madre solo ha traído mas descontrol a su vida. Las dificultades de Irene en Londres parecen intensificarse, como se ha mencionado en ocasiones anteriores. Sus compromisos sociales y un rendimiento académico cuestionable en su carrera han generado controversia en la universidad a la que asiste.

Alguno reportes mencionan que su hermano Juan ha estado tratando de manjear las cosas, y que acude a su rescate cada vez que Irene se sale de control, pero esto se le ha ido de las manos. Recientemente, la infanta Cristina viajó a Londres con el objetivo de colocar un poco de orden en la vida de sus hijos, lo que provocó algunas llamadas desde Zarzuela que expresaban preocupación.

La familia ha intervenido

La situación ha llevado incluso a que el rey Juan Carlos I intervenga. Antes de este viaje, se filtró la información de un supuesto encuentro entre el rey emérito y su hija que se trasladó a Londres preocupado por Irene. Algunas fuentes aseguran que Felipe está presionando a la infanta para que tome cartas en el asunto antes de que la situación se salga de control y perjudique la imagen de Casa Real.

Irene, al igual que sus hermanos, ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de su vida. Es probable que las dificultades actuales sean una señal que refleje la presión constante a la que ha estado sometida desde su infancia. Sin embargo, su familia ha estado presente para apoyarla en cada ocasión y esta situación parece no ser la excepción; juntos estarían trabajando para ayudarla a encontrar su camino y asumir sus responsabilidades con madurez.