Irene Urdangarin quiere dejar los estudios en Oxford y volver a Madrid

Irene Urdangarin ha regresado al Reino Unido después de disfrutar de sus vacaciones de Navidad. Durante esos días, la joven tuvo la oportunidad de compartir momentos con sus hermanos, con su padre, Iñaki Urdangarin, y con su madre, la infanta Cristina. Además, como ya es tradición, viajó a Abu Dabi para celebrar el cumpleaños del rey emérito Juan Carlos I. Sin embargo, el descanso no duró mucho, ya que el 6 de enero retomó su formación académica.

Actualmente, Irene cursa estudios de organización de eventos en la prestigiosa Universidad de Oxford. No obstante, esta no era su primera opción. En un principio, su intención era ingresar en la Universidad de Lausana, en Ginebra, para formarse en Administración y Dirección Hotelera. Sin embargo, no logró superar los exámenes de acceso debido a su bajo rendimiento académico. Esta situación preocupó a los responsables de su antiguo centro educativo, quienes se reunieron con la infanta Cristina para abordar el tema. Al parecer, la joven no se encontraba suficientemente centrada en sus estudios, lo que podría estar relacionado con la separación de sus padres.

El fracaso en las pruebas de Lausana tuvo un impacto significativo en Irene, quien en ese momento no tenía claro qué camino tomar. De hecho, no tenía intención de continuar con su formación académica. Lo único que tenía claro era su deseo de abandonar Ginebra, lo que dejó a la infanta Cristina sola en la ciudad suiza. En su búsqueda de un nuevo rumbo, Irene se trasladó a España y se instaló en el Palacio de la Zarzuela, en contra de las normas establecidas por el rey Felipe VI y la reina Letizia. Durante un año, convivió con la reina Sofía y realizó un voluntariado, al igual que su hermano Juan Urdangarin. Esta actividad fue impulsada por su madre, quien deseaba preservar la imagen de responsabilidad y compromiso que siempre ha intentado proyectar sobre sus hijos.

En Madrid, Irene también vivió una experiencia sentimental. Conoció a Juan Urquijo, un amigo de la familia, y empezó a moverse en círculos sociales influyentes gracias a su prima, Victoria Federica. Inspirada por ella, comenzó a considerar la posibilidad de dedicarse a las redes sociales y al mundo de la moda. Sin embargo, la infanta Cristina no estaba dispuesta a que su hija siguiera ese camino, evitando que se convirtiera en una réplica de su sobrina.

En los últimos meses, los hijos de la infanta han generado diversas preocupaciones a su madre. Juan Urdangarin contempló la idea de dejar su empleo en Londres para regresar a España, mientras que Miguel Urdangarin sufrió una lesión mientras se preparaba como monitor de esquí, lo que interrumpió temporalmente su formación. Por su parte, Irene sigue sin encontrar su verdadera vocación.

Actualmente, reside en Londres junto a sus hermanos, pero tiene la firme intención de regresar a España. No se siente satisfecha con la carrera que está cursando, ya que no es lo que realmente deseaba estudiar. Aunque en su momento la eligió por ser la opción más cercana a sus intereses, ha descubierto que no es lo que le apasiona y no quiere seguir en esa dirección durante cuatro años más.

Ante esta situación, Irene ha comunicado a su madre su decisión de abandonar los estudios. Es posible que ni siquiera termine el primer curso. Preocupada y sin saber cómo guiarla, la infanta Cristina ha recurrido al rey Juan Carlos I en busca de ayuda para encauzar el futuro de su hija.