Joaquín Abad, escritor: “La reina Sofía ha tenido 36 amantes fuera del matrimonio con Juan Carlos I”

Durante décadas, la reina Sofía ha sido considerada el rostro más respetado de la monarquía española. Discreta, educada y entregada a su papel institucional, ha sabido ganarse el cariño de los ciudadanos incluso en los momentos más difíciles para la Casa Real. Mientras Juan Carlos I veía caer su reputación por los escándalos económicos y sentimentales, ella se mantuvo firme, intocable, casi sagrada.

Sin embargo, el escritor y periodista Joaquín Abad ha removido los cimientos de esa imagen en su nuevo libro, Los novios de Sofía. En él asegura que la madre de Felipe VI ha mantenido relaciones sentimentales con hasta 36 hombres durante su matrimonio con el rey emérito. Una revelación que, según Abad, desmonta la versión de una reina resignada y solitaria.

El autor describe a Sofía como una mujer culta, sensible y más libre de lo que se creía. Afirma que, tras años de desprecios y frialdad con Juan Carlos, decidió buscar cariño y compañía lejos de Zarzuela, aunque siempre con absoluta discreción. Según el libro, muchos de esos encuentros habrían tenido lugar en Londres, donde podía moverse sin el peso de la mirada pública.

Los nombres que nunca se mencionaron

Joaquín Abad no se limita a insinuaciones. En sus páginas aparecen nombres concretos, algunos sorprendentes. Desde el viudo de la duquesa de Alba, Alfonso Díez, hasta el político Federico Mayor Zaragoza, pasando por personalidades como el periodista Juan José Benítez, el Nobel Muhammad Yunus o el cantautor Georges Moustaki. También menciona a Carles Ferrer Salat, expresidente del Comité Olímpico Español, ya fallecido.

El escritor sostiene que Felipe VI siempre protegió la imagen de su madre, impidiendo que estos asuntos salieran a la luz. Era consciente de que la figura de Sofía mantenía en pie la credibilidad de la monarquía. Por eso, mientras el emérito acumulaba escándalos, ella seguía siendo “la reina buena”.

Abad insiste en que su objetivo no es manchar su nombre, sino mostrar “la verdad de una mujer que también amó, sufrió y vivió fuera del protocolo”. Según él, Sofía no fue solo la víctima de un matrimonio roto, sino una persona que supo rehacer su vida con discreción. Su libro, sin duda, promete abrir un nuevo capítulo en la historia menos contada de la familia real.