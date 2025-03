Juan Carlos I adelgaza ocho kilos en cuatro meses por problemas de salud graves

En los últimos meses, Zarzuela ha recibido la voz de alarma sobre el estado de salud de Juan Carlos I. El emérito se encuentra en un punto crítico de su vida y la evolución está muy lejos de ser favorable. En este sentido, el equipo médico encargado de realizar el seguimiento pertinente al padre de Felipe VI ya ha alertado de que su cuerpo está diciendo basta. Y es que los problemas de cadera y en las piernas han provocado que Juan Carlos I haya quedado en un estado pésimo que lo ha llevado a mostrarse con un aspecto muy malo.

Esta situación no ha pasado desapercibida por nadie. De hecho, tal y como hemos podido saber, los médicos han detectado como ha perdido hasta ocho kilos a lo largo de los últimos cuatro meses. Algo que no es nada normal ni bueno en el cuerpo de una persona de 87 años como lo es Juan Carlos I. Buen ejemplo de ello es una reciente portada de Hola, en la que vimos al emérito extremadamente delgado.

Juan Carlos I no solo arrastra problemas físicos

La realidad es que Juan Carlos I no solamente está teniendo graves problemas a nivel físico. El emérito hace tiempo que ha ido demostrando que sus problemas van mucho más allá que de un simple dolor en su tren inferior. Si no que también está con problemas psicológicos y cognitivos, los cuales lo han llevado a estar desorientado y sin buen ánimo.

Además, los problemas de cadera han llevado a Juan Carlos I a estar en silla de ruedas y a no poder hacer la vida normal a la que se había acostumbrado a lo largo de su vida. Ahora, el emérito no se puede mover y habría dejado de comer como debería. Es por este motivo que el padre de Felipe VI ha mostrado un aspecto muy desmejorado en el que no tiene nada que ver con el hombre que era en su momento. Algo que ya ha hecho que lleguen los peores presagios en el seno de Zarzuela.

Así pues, tras el 87 cumpleaños de Juan Carlos I, el emérito ha ido perdiendo facultades en todos los aspectos posibles, que lo han llevado a perder hasta ocho kilos a lo largo de los últimos cuatro meses.