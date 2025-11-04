Juan Carlos I ha dejado de hacerle regalos de cumpleaños a Leonor

El pasado 31 de octubre, Leonor celebró su vigésimo cumpleaños. La princesa ya se muestra mucho más madura y comienza a asumir un papel destacado dentro de la agenda institucional. Este mes estuvo marcado por eventos importantes: el 12 de octubre participó junto a Felipe VI en el desfile de las Fuerzas Armadas, y unos días después presidió los Premios Princesa de Asturias. En esta edición, asumió un rol más relevante que nunca: fue ella quien pronunció el discurso de clausura, sustituyendo al rey.

A pesar de estos compromisos, la vida personal de Leonor sigue siendo muy discreta. Su cumpleaños no contó con grandes festejos públicos ni regalos ostentosos. Como es habitual en la Casa Real, las celebraciones son privadas y el protagonismo se centra en la responsabilidad institucional, más que en la apariencia o los regalos llamativos.

La relación con Juan Carlos I y el regalo pendiente

Hace algunos años, Juan Carlos I quiso sorprender a Leonor por su mayoría de edad con un coche. Sin embargo, la Casa Real no aceptó el regalo por dudas sobre su procedencia, a pesar de la ilusión que le hizo a la princesa. Desde entonces, Juan Carlos I no le ha vuelto a hacer ningún regalo de cumpleaños, según apunta El Nacional. Esto marca un contraste con otros miembros de la familia, quienes sí recibieron coches al cumplir la mayoría de edad, siguiendo una tradición que incluso él mismo había mantenido con Felipe VI.

Leonor ya tiene carnet de conducir y ha mostrado interés en tener más independencia al volante. El verano pasado se le vio conduciendo por Palma de Mallorca, acompañada por la reina Sofía y Letizia, mientras Sofía iba de copiloto. Sin embargo, ninguna de las hijas de los reyes cuenta con coche propio: se desplazan en vehículos oficiales con chofer por seguridad. El coche que Juan Carlos I quiso regalarle permanece en Zarzuela, a la espera de que el concesionario lo recoja, confirmando la postura de no aceptar regalos del emérito.

Con 20 años, Leonor empieza a equilibrar su vida pública y personal, mostrando más autonomía y madurez. Aunque los regalos del pasado quedaron en pausa, la princesa continúa marcando su camino dentro de la monarquía española.