Juan Carlos I pide a su hijo que deje regresar a Froilán a Madrid

El nieto de Juan Carlos I ha pasado una larga temporada con él en Abu Dabi. Apadrinado por su abuelo vive cómodamente y sin muchas preocupaciones. Desde que llegó su hogar es un lujoso apartamento que el mérito le cedió y su apoyo desde entonces ha sido incondicional.

A través de algunos favores que le debían unos amigos a Juan Carlos, se dice que le consiguió trabajo a Froilán, un buen cargo con un sueldo de 7 mil euros por mes, una oportunidad que Froilán, parece, no supo aprovechar. Fue despedido al no renovarle el contrato, se dice que, incumplía con el horario y no no llenaba las expectativas para el puesto, por lo que, ni su abuelo pudo salvarlo de ser nuevamente un desempleado.

Es por esto que, sumado a que no se adapta a los Emiratos Árabes, está decidido a volver a España. Extraña su casa, sus amigos, su ciudad… Y ha estado intentando encontrar trabajo en Madrid, aunque, según se rumora, aún no ha conseguido pasar las pruebas previas a la contratación en ninguna de sus postulaciones.

Por intercesión del abuelo

Parece que Don Juan Carlos está preocupado por su nieto, a quien no ve bien en Abu Dabi y considera que sería mejor para su bienestar volver a España. Algunos portales aseguran que el emérito ha pedido a Felipe VI que permita que Froilán regrese a Madrid, y si es posible que le tienda la mano para reinsertarse en el país.

El actual rey no quiere problemas ni polémicas y, cada vez que su sobrino pisa España, comienza una ola de situaciones que enfrentar producto de sus malos hábitos. Los reyes, supuestamente, están cansados de lidiar con las malas decisiones de algunos miembros de la realeza e intentan mantener en la sombra las situaciones controversiales en las que a veces se ven inmersos olvidando su posición y el apellido que representan.

Ni Juan Carlos I logra vencer los vestigios de la reputación de Froilan

El rey Juan Carlos está intentando ayudar a su nieto por todos los medios posibles. Se dice que trató de conseguirle trabajo en España, fueron dos las opciones contempladas por el monarca para su nieto, pero ambas fueron desestimadas y la intercesión del abuelo logró conseguirle un puesto en alguna de estas alternativas.

Esto le ha ido cerrando el círculo al hijo de la infanta Elena, que no logra conseguir opciones ni por sus medios ni por las influencias de su abuelo. Y a esto hay que sumarle que, como ya se ha dicho, los reyes no lo quieren de regreso. No quieren problemas y el nombre del sobrino de Felipe siempre se alinea con conflictos y bochornos cada vez que pisa Madrid.

El tiempo dirá si la intervención de Juan Carlos I logra que Felipe considere el regreso de Froilán a España, y si este ha decidido volver con la idea de dar un giro para bien a su vida que permita borrar los estragos que sus malas decisiones y actitudes han dejado en su camino y en la reputación de la familia real.