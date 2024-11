Juan Carlos I recibe malas noticias en las pruebas médicas de Ginebra y confirma los resultados de Vitoria

Juan Carlos I, el rey emérito de España, ha recibido un duro revés en su estado de salud tras someterse a una serie de pruebas médicas en una prestigiosa clínica en Ginebra. Según fuentes cercanas al entorno del padre de Felipe VI, los resultados han confirmado lo que previamente se había indicado en cuanto meses atrás referente a su movilidad, dejando un panorama complicado para el futuro del emérito y su capacidad de desplazarse independientemente.

El exjefe de Estado, de 86 años, lleva varios años lidiando con problemas de salud que han afectado su calidad de vida. En esta ocasión, los médicos han señalado que el deterioro progresivo de sus articulaciones y otros padecimientos asociados a su avanzada edad hacen probable que deba recurrir de manera permanente a una silla de ruedas. Este diagnóstico representa un cambio significativo en la vida del rey emérito Juan Carlos I, quien ha tratado de mantener cierta independencia a pesar de las crecientes limitaciones físicas.

Confirmación de un pronóstico preocupante que lleva a Juan Carlos I andar en silla de rueda

El diagnóstico emitido en Suiza no tomó por sorpresa al círculo cercano de Juan Carlos I, ya que estudios previos realizados habían adelantado el delicado estado de sus articulaciones, en particular de sus rodillas y cadera. Sin embargo, los análisis realizados en Ginebra han sido más exhaustivos, confirmando que las opciones terapéuticas no invasivas ya no son suficientes para mitigar sus problemas de movilidad.

Aunque los médicos han sugerido que existen intervenciones quirúrgicas posibles, estas conllevan riesgos elevados debido a su edad y otros factores de salud. Por ello, el uso de una silla de ruedas se plantea como la opción más viable para garantizar una mayor comodidad y evitar complicaciones mayores.

Juan Carlos I podría desaparecer de los eventos públicos

Desde su abdicación en 2014, Juan Carlos I ha vivido en una mezcla de discreción y controversias, incluyendo su decisión de residir en Abu Dabi desde 2020 debido a investigaciones relacionadas con su fortuna personal. Aunque en los últimos meses se ha dejado ver en algunos actos públicos y eventos náuticos, su salud ha sido motivo de especulación constante.

El uso de una silla de ruedas podría limitar aún más sus apariciones públicas y plantear nuevos retos en su rutina diaria. Sin embargo, allegados al monarca aseguran que sigue siendo optimista y decidido a adaptarse a esta nueva realidad, confiando en su fortaleza personal para enfrentar este desafío.

La salud del rey emérito ha sido una constante en los medios de comunicación desde hace unos años atrás, sobre todo el tema de la movilidad, pues desde hace un tiempo se le veía andar con dificultad y a veces con un bastón (a pesar de que él no quería que lo vieran en ese estado). Lo cierto es que, con este diagnóstico, Juan Carlos I afronta una nueva etapa que requerirá ajustes significativos en su estilo de vida y, posiblemente, en su relación con la esfera pública. Su fortaleza ante la adversidad y el apoyo de su círculo más cercano serán clave en este proceso.