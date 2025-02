Juan Urdangarin pide a su madre que vigile la vida que lleva Irene en Londres

La más afectada por la separación de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina no fue otra persona que Irene Urdangarin. La más joven de los cuatro hijos que tuvieron los Duques de Palma vivió en primera persona todo el proceso de separación de sus padres. Siempre estuvo muy cerca de la infanta Cristina mientras se enfrentaba a su ya exmarido en una guerra sin cuartel en el que las amenazas y los insultos nunca faltaron. Hecho que acabó provocando que Irene mostrar un importante bajón en sus estudios y comenzar a tomar un camino ciertamente preocupante.

En este sentido, después de estar cerca de no poder aprobar su segundo curso de bachillerato, Irene trató de matricularse en la Universidad de Lausana. Un objetivo que no pudo cumplir, ya que fue rechazada a la hora de realizar las pruebas de acceso, provocando que Irene se tomara un año sabático antes de tratar de reconducir su carrera como estudiante en Oxford, donde lleva más de medio año cursando la carrera de Gestión hotelera y turismo. Un plan que no está acabando de ir especialmente bien.

Y es que, después de más de medio año en el que ni los resultados ni el estilo de vida de Irene han dejado tranquila a la infanta Cristina, hay serias dudas respecto de la posibilidad de que la benjamina de los Urdangarin, siga viviendo y estudiando en Oxford, donde es está comenzando a desmadrar.

A Juan no le gustan las compañías de Irene

La realidad es que, sin haber sido nunca una estudiante especialmente brillante, nadie esperaba que Irene pudiera convertirse en una joven problemática o de malas costumbres. Sin embargo, según señalan fuentes cercanas a la familia Urdangarin, su hermano mayor, Juan, ya ha dado la voz de alarma por culpa de las malas compañías con las que se rodea Irene.

Este grupo de malas influencias estaría llevando a Irene a comenzar a salir por la noche de Londres mucho más de la cuenta. De hecho, llegó a salir un jueves y no volvió a casa hasta el lunes de la siguiente semana. Este tipo de situaciones han llevado a Juan a pedir a su madre que controle mucho más de cerca a Irene. Y es que, entre las malas notas y las malas compañías, hay cierto miedo de que la hija menor de los Duques de Palma acabe tomando el peor camino posible.