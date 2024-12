Kate Middleton da la peor noticia al Príncipe Guillermo y a sus hijos, se preparan para lo peor

Este 2024 ha sido un año muy duro para los Príncipes de Gales. Pues, si la salud de Carlos III y Camilla Parker Bowles ya estaba en un mal momento, también lo está la de Kate Middleton. Y es que la princesa ha visto como en este 2024 le diagnosticaron cáncer. Una enfermedad que ha convertido estos meses, en los más complicados de su vida. Y la peor noticia es que no acaba de remitir.

Ante la gravedad de la enfermedad, no son pocas las revisiones a las que se somete Kate Middleton. La Princesa acude asiduamente a las clínicas oncológicas para revisar la evolución de un cáncer que, a pesar de haber sido controlado a tiempo, sigue pasando factura a una Kate Middleton que no ve la luz al final de este largo túnel. Algo que ya le ha pasado seria factura, tanto mental como física.

Kate prepara a los suyos para lo peor

Ante los más recientes resultados, fuentes cercanas a Kate Middleton, aseguran que ya ha advertido a Guillermo de Gales y a sus hijos, Jorge, Charlotte y Louis, que, lejos de estar mejorando, el cáncer sigue presente en su cuerpo y no acaba de remitir. Algo que la Princesa está usando para preparar a los suyos en caso de que las cosas no acaben siguiendo el camino previsto y deseado.

Como hemos podido saber, los diagnósticos no son especialmente desfavorables para Kate. Sin embargo, tampoco se está mejorando al ritmo que los médicos desearían, dando a entender que la lucha va a ser más larga de lo que hubieran esperado y deseado todos los interesados. Es por este motivo que Kate ha hablado con todos los miembros de su familia, para comunicarles que, si bien no hay razones para preocuparse de más, sí que cabe destacar que no está siguiendo los plazos marcados.

Un año negro en Buckingham

Entre Kate, Carlos y Camilla, no estamos hablando del mejor año en la Casa Real de Gran Bretaña, donde no ganan para disgustos. Pues, estamos hablando de dos personas que están luchando contra el cáncer y Camilla, que, por su parte, sigue batallando contra una complicada infección de pecho de la que tampoco está siendo capaz de recuperarse del todo.