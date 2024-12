Kate Middleton confesó a Isabel II que tenía un romance secreto con Harry, a espaldas de Guillermo de Gales

Hace tiempo que venimos comentando que la relación entre Kate Middleton y el Príncipe Guillermo está lejos de encontrarse en un momento, como mínimo, bueno. El matrimonio está sumido en una constante crisis y ambos han llegado a detestar profundamente y a dimitir de la vida de pareja en el ámbito privado, donde no comparten nada, más allá de sus hijos, a los que Kate se hace cargo en la mayoría de ocasiones.

De hecho, la Princesa de Gales lleva varios años anhelando una vida de pareja con otro hombre que no sea Guillermo. Una situación que, como han desvelado desde Reino Unido, llegó a su culmen cuando, Kate Middleton llegó a confesar a la Reina Isabel II sus verdaderos sentimientos. Pues, sin que Guillermo lo llegara a sospechar, ella sentía una fuerte atracción por un Harry que, ya ha confesado públicamente que también se llegó a enamorar de Kate. Una situación absolutamente rocambolesca que habría incomodado mucho a Isabel II.

Un romance que Guillermo nunca conoció

Si bien es cierto que, no hay nada que indique que el romance entre Kate y Harry llegó más allá de puros sentimientos, es más que claro que al Príncipe Guillermo no le haría ninguna gracia saber que su mujer y su hermano llegaron a sentir una importante atracción. Pues, solamente Harry lo hizo público cuando aseguró que sintió un “enamoramiento emocional”, así lo describieron en The Telegraph.

Asimismo, de quien nunca se había sospechado era de Kate Middleton, pues la realidad es que siempre se había dado por sentado que el de Harry era un amor no correspondido. Sin embargo, ahora que sabemos que llegó a confesar a Isabel II que sí que sentía algo por Harry, la situación ha alcanzado el más absoluto surrealismo, ya que si no hubiera sido por el escándalo que se formaría alrededor de su romance, ambos hubieran dado el paso.

Estocada final al matrimonio de Kate y Guillermo

Si no estaba completamente muerta la relación entre Kate Middleton y el Príncipe Guillermo, esta nueva información podría ser la estocada final para acabar de convertir ese matrimonio en una pantomima total. Pues, a pesar de que es casi imposible que lleguen a un divorcio, la vida de pareja entre ambos sí que apunta a haber llegado a un punto de no retorno, con esta nueva información.