Kate Middleton ha abandonado a Carlos III y a Camilla Parker Bowles, mientras pasan su peor momento

No están siendo tiempos nada sencillos para la familia Windsor. El estado de salud de Carlos III y Camilla Parker Bowles no es el óptimo y hay miedo real de que esta sea la última Navidad con la familia al completo. Pues, con el cáncer de Carlos III, que no acaba de remitir y la infección de pecho de Camilla que tampoco mejora, las predicciones no son especialmente halagüeñas. Una situación que no ha hecho que Kate Middleton cambie sus planes navideños a última hora.

En este sentido, según han revelado fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, ni Kate Middleton ni Guillermo de Gales han decidido estar presentes en las celebraciones navideñas privadas de la familia Windsor, unos actos familiares a los que los Príncipes de Gales fueron invitados, pero a los que optaron por no asistir, debido a que se encontraban realmente lejos, algo que evitó que Kate y Guillermo acompañaran a Carlos III y a Camilla Parker Bowles. Algo que dejó sorprendidos al resto de los 45 invitados, dada la importancia de esta Navidad, la cual ha venido muy marcada por el delicado estado de salud de los Reyes.

Kate se quedó cerca de su familia y dejó a los Windsor

Ante esta situación, según han desvelado desde Reino Unido, los planes de Kate Middleton para esta Navidad, siempre fueron los de estar cerca de su familia, en Escocia, hecho que evitaba que pudiera asistir a los festejos navideños en Buckingham. Un plan que Carlos III esperaba que cambiara, dado su delicado estado de salud. Sin embargo, Kate y Guillermo optaron por mantenerse al margen y seguir con lo que habían acordado, ir hasta Escocia para estar con la familia Middleton.

Un plan, el de los Príncipes de Gales que no ha gustado nada en Buckingham, donde están realmente decepcionados con la decisión de Kate Middleton de priorizar su bienestar al hecho de pasar la que podría ser la última Navidad de los Reyes de Gran Bretaña, cuya salud está en un momento seriamente comprometido.

Kate no debe nada a su suegro

La realidad es que, como ya es costumbre para Kate Middleton, estas fechas las debe de pasar con sus seres más queridos. En este sentido,la Princesa de Gales ha optado por hacer oídos sordos a los reclamos de los monarcas británicos, para mantener sus planes de ir a Escocia a pasar esta época del año tan importante, junto a su familia.