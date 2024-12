Kate Middleton ha cambiado de planes de urgencia, ante la última emergencia de Camilla Parker Bowles

El estado de salud de Kate Middleton no es el mejor de todos. Por su dura lucha contra el cáncer, la Princesa de Gales ha venido reduciendo de forma drástica su número de apariciones públicas, para poder mantener el reposo que le piden sus médicos. Sin embargo, esa situación de tranquilidad y reposo está cada vez más cerca de terminar, ya que Kate podría verse obligada a asumir más funciones de las que le corresponden, por culpa de las irresponsabilidades de Camilla Parker Bowles, que se ha visto indispuesta debido a su frágil estado de salud.

Ante esta situación, en Inglaterra, la revista People, ha confirmado que, por petición directa, tanto de Carlos III, como de Guillermo de Gales, será Kate Middleton la encargada de ejercer de sustituta de la Reina Camilla. Pues, mientras que la esposa de Carlos no pueda asistir, deberá ser Kate la encargada de hacer las veces de la Reina consorte. Un papel que, por su posición de Princesa deberá asumir a pesar de estar luchando contra un cáncer. Algo que seguro no hará ninguna gracia ni a Kate ni a su equipo médico.

Kate está obligada a hacer lo que no quiere hacer Camilla

La realidad es que Kate tiene muy poco espacio para la libre elección. Recientemente hemos ido viendo a la Princesa de Gales asistir a la mayoría de los actos de la Casa Real, algo que no ha estado haciendo Camilla Parker Bowles, que ha optado por mantenerse al margen de varios actos oficiales, tratando de recuperarse de una infección de pecho cada vez más complicada. Obligando así, a que sea Kate Middleton la encargada de representar a la parte femenina de la Realeza británica.

Sin embargo, el estado de salud de Kate no es el óptimo para estar constantemente apareciendo públicamente. El desgaste físico de estar viajando y el estrés que pueden provocar este tipo de situaciones no es algo nada bueno para alguien que está luchando contra el cáncer. Sin embargo, no parece que esto sea nada relevante para Camilla y el resto de miembros de la Casa Real.

Kate siempre quiso reinar

No es ningún secreto que Kate Middleton siempre ha querido reinar. La actual Princesa de Gales está más que lista para ejercer el papel de Camilla Parker Bowles. Sin embargo, este no es el mejor momento para que Kate comience a hacerlo, ya que su enfermedad no la está ayudando.